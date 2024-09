Nuevo convocado de la Selección Colombia llega desde Argentina; lo pedían desde la Copa América

El mediocentro Juan Camilo Portilla, del Talleres argentino, fue convocado este domingo 1 de septiembre, para los partidos que la Selección de Colombia jugará contra las de Perú en Lima y el 10 de septiembre frente a Argentina en Barranquilla.

Portilla fue citado por el entrenador argentino Néstor Lorenzo en medio de las dudas sobre el estado de salud del centrocampista Jefferson Lerma, que este domingo no fue convocado ni siquiera para el partido que su equipo, el Crystal Palace, empató 1-1 con Chelsea.

El entrenador de las águilas, Oliver Glasner, aseguró que Lerma "tuvo un problema en su pie después del día de descanso".

"Volvió y le dolía, no podía ponerse los guayos y no podía jugar. No sabemos de dónde salió la molestia, pero tenía bastante dolor", expresó el estratega austriaco.

El volante del Rayo Vallecano James Rodríguez y el delantero Luis Díaz del Liverpool, encabezan el listado de jugadores con los que Colombia enfrentará a Perú y Argentina.

En la lista de convocados del seleccionador de Colombia está el defensor Juan David Cabal, del Juventus italiano.

Con respecto al plantel que salió subcampeón de Copa América de Estados Unidos quedaron por fuera David Ospina, Deiver Machado, Matheus Uribe, Jorge Carrascal, Miguel Borja y Davinson Sánchez, unos lesionados y otros por decisión técnica.

La selección se concentró en Barranquilla el 31 de agosto.

Una vez finalizado el compromiso en Lima, los dirigidos por Lorenzo retornarán a Colombia para preparar el encuentro con Argentina.

Colombia, con 12 puntos, ocupa el tercer puesto de las eliminatorias sudamericanas del Mundial de 2026 por detrás de Argentina (15) y Uruguay (13).