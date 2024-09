Drama en la Selección Colombia: dura baja para Eliminatorias; hinchas lo lamentan

Se acerca el momento para volver a ver en acción a la Selección Colombia de mayores, que, tras su destacada participación en la Copa América, en la que disputó la gran final, medirá fuerzas en la Eliminatoria Mundialista ante sus similares de Perú y Argentina: el 6 y 10 de septiembre, respectivamente, en Lima y Barranquilla.

Y a medida que se disponía todo en la 'arenosa' para recibir a los elegidos por el entrenador Néstor Lorenzo, se conoció este domingo 1 de septiembre una noticia desesperanzadora para el combinado patrio, que no contará con uno de sus habituales jugadores para estos dos encuentros.

Se trata del volante de contención Jéfferson Lerma, que por lesión será desconvocado de la Tricolor. Pese a ser uno de los más sobresalientes en la escena continental, en esta ocasión una situación de emergencia lo excluirá de la Selección.

De acuerdo con el reporte que llega desde el Crystal Palace de Inglaterra, dueño de sus derechos deportivos, Lerma tiene una lesión en uno de sus dedos de su pie derecho, por lo cual sufre dolor al ponerse los guayos. Es por esto por lo que será descartado para unirse a la concentración nacional.

Oliver Glasner, técnico del Palace, confirmó la situación que impidió que Lerma no actuara ante el Chelsea, en el empate (1-1) como local, por un intenso dolor en su dedo gordo del pie. "Dolor tan grande que no le permitió ponerse los guayos", afirmó el entrenador.

Hasta el momento, no se conoce un reporte oficial por parte de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) sobre esta situación, pero se espera que el pronunciamiento se dé este mismo domingo, con el nombre del reemplazante para esta cita eliminatoria.