Óscar Julián Ruiz, dentro de los mejores árbitros de la historia en el mundo: IFFHS

La Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol (IFFHS, por sus siglas en inglés) publicó el ranking de los mejores árbitros de la historia a nivel mundial y hay un colombiano en la lista. Se trata de Óscar Julián Ruiz, quien fue juez a nivel nacional, en torneos Conmebol y en Mundiales de la Fifa.

De hecho, Óscar Julián Ruiz se ubica dentro del top 10 de los mejores árbitros, específicamente en la casilla 9 con 132 puntos. El escalafón lo lidera el italiano Pierluigi Collina, con 191; segundo es el alemán Markus Merk, con 184, y en la tercera posición también se encuentra otro aleman: Felix Brych, con 161.

"Yo me retiré en abril del 2011. Aprendí de mi abuela a mantener el equilibrio porque yo un domingo era el mejor y al siguiente el peor, entonces no me subestimaba o me llenaba de ego. Lo que hice en la cancha lo hice con amor y honestidad", dijo.

Óscar Julián Ruiz comentó que ha compartido con la gran mayoría de árbitros que están en las primeras posiciones del ranking tanto como instructor como árbitro. Por ejemplo, En las copas del mundo de 2002, 2010 y luego como trabajador de la Fifa en 2014, 2018 y 2022.

Top 10 de los mejores árbitros del mundo en la historia

Mejores árbitros de la historia Foto: IFFHS

Óscar Julián Ruiz y su papel como instructor Fifa

El colombiano ha tenido la oportunidad de dictar charlas al Real Madrid, para los Mundiales de Clubes, y recientemente a la Selección de España, Brasil, Portugal y Ecuador antes del Mundial de Catar 2022. En esos espacios aclara los cambios o novedades en el reglamento arbitral de la Fifa, siendo reconocido por medios españoles por su labor.

"Cristiano Ronaldo pregunta por las reglas, por situaciones en particular que les ha pasado en la cacha. Son jugadores que participan, que indagan sobre las reglas", añadió.

