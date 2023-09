Otro fracaso de Sampaoli con Flamengo: primero Libertadores y ahora la Copa de Brasil

El entrenador argentino Jorge Sampaoli afirmó este domingo que no presentará renuncia a su cargo en Flamengo a pesar de la pérdida del título de la Copa do Brasil en la final con São Paulo.

"No me lo planteo (dimitir). Esa valoración la tiene que hacer el presidente del club", declaró Sampaoli en rueda de prensa tras el empate 1-1 en el estadio Morumbi que le dio a São Paulo su primer título de la Copa do Brasil.

Sampaoli dijo que sabía que había llegado "a un club en crisis, que había perdido cuatro finales" y el comienzo "fue difícil" para asumir con derrotas ante Maringá en la Copa do Brasil y frente al Aucas ecuatoriano en la Libertadores.

"Ciertamente no salió como yo quería, pero en esos cinco meses me dediqué 24 horas al día a cambiar esa realidad. Pero, realmente, diferencio la Libertadores y el 'Brasileirao' de esta Copa do Brasil. Para mí, Flamengo perdió la Copa do Brasil injustamente", lamentó.

São Paulo y Flamengo igualaron 1-1 bajo un intenso calor y frente a 63.000 hinchas que abarrotaron el estadio Morumbi.

Bruno Henrique abrió el marcador y en los minutos añadidos del primer tiempo Rodrigo Nestor emparejó para los locales, que con el triunfo a domicilio por 0-1 de la semana pasada en Río de Janeiro se alzaron por primera vez con el título del torneo.

A la pérdida de la final de la Copa do Brasil se suman la eliminación en la Libertadores, el declive en la liga brasileña y una crisis interna que sobrepasó el aspecto deportivo y acumula tres incidentes entre miembros del equipo por fuera de la cancha.

Sampaoli elogió hoy a sus dirigidos y manifestó que Flamengo "fue mucho mejor", principalmente en el primer tiempo. En el segundo, a su juicio, fue perjudicado por los "picotazos" del árbitro.

Ahora, subrayó el exseleccionador chileno y argentino, Flamengo buscará en el Campeonato Brasileño el cupo a la Libertadores, que dejó de obtener hoy al perder el título de la Copa do Brasil.

