Policía se quitó la vida luego que Boca Juniors perdiera la final de la Copa Libertadores

Una trágica noticia se conoció entorno a la final que perdió Boca Juniors contra Fluminense en la Copa Libertadores, que se disputó el sábado 4 de noviembre en el estadio Maracaná, en Río de Janeiro. Luego de empatar 1-1 en el tiempo reglamentario, el equipo brasileño que quedó con el título gracias al gol que marcó John Kennedy en el minuto 99 y que significó el 2-1.

Un joven policía no aguantó que Boca Juniors perdiera la final, que hubiera significado el séptimo título de la Libertadores en su historia y alcanzaría Independiente de Avellaneda en este ítem, y decidió acabar con su vida.

En conversación con el medio Crónica, la madre del policía, que tenía 23 años, manifestó que no pensaba que el fanatismo que tenía su hijo llegara al punto de terminar con su vida por un partido de fútbol.

"Era refanático de Boca, si perdía él estaba mal, se ponía triste, él decía que no podía perder, que Boca era lo más grande", dijo Verónica en medio del llanto.

Ese medio también conoció que el joven le transfirió todo el dinero que tenía en su cuenta bancaria a su hermano antes de realizar la trágica decisión. El policía se encontraba en licencia médica y, por lo tanto, no estaba prestando servicio en Argentina.

"Por ellos se mató mi hijo, por Boca y yo ahora no lo tengo. No hay ningún jugador, no hay nadie que a mí me dé el pésame", añadió Verónica en la entrevista que le hicieron.

Jorge Almirón no es más el técnico de Boca Juniors

El extrenador de Boca Juniors Jorge Almirón publicó este lunes en sus redes sociales una carta de despedida en la que lamentó no haber podido cumplir a sus hinchas "el sueño de la séptima" tras caer ante Fluminense por 1-2 en la final de la Copa Libertadores.

"Me voy con la tranquilidad de haberlo dado todo y de haber puesto a Boca nuevamente en una final de Copa Libertadores", declaró.

Boca Juniors buscaba el séptimo título de la Copa Libertadores que hubiera igualado el récord de Independiente de Avellaneda por el que es llamado 'Rey de Copas' desde 1984.

Almirón agradeció al Consejo y a los directivos, entre ellos al legendario Juan Román Riquelme, actual vicepresidente del club, y se enorgulleció por el rendimiento de su plantilla.

"En estos siete meses jugamos un promedio de un partido cada cuatro días, y el esfuerzo, la entrega, el compromiso y la predisposición para con este proceso me llena de orgullo y satisfacción", declaró.

