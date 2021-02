Por fin: Boca Juniors confirmó su renovación con Sebastián Villa hasta 2024

Este jueves, los jugadores colombianos fueron noticia en el fútbol internacional, esta vez, el nombre que más sonó fue el de Sebastián Villa , quien por fin definió su situación deportiva con Boca Juniors .

A través de la cuenta oficial de Twitter de Boca, se confirmó la renovación del contrato del delantero hasta diciembre de 2024.

El club argentino le deseó éxitos en su nueva etapa con el equipo.

“El jugador Sebastián Villa firmó este jueves la renovación de su contrato hasta diciembre de 2024 junto a Raul Cascini del Consejo de Fútbol ¡Muchos éxitos, Seba!”, comunicaron.

A esta noticia se sumó la no asistencia del jugador argentino Carlos Alberto Tévez al entrenamiento de Boca Juniors este jueves, quien tras el fallecimiento de su padre en pasados días no ha retomado su agenda deportiva.

“Tévez no ha ido a entrenar a Boca desde que falleció su papá. Él está en un campo en Maipú, provincia cerca de Buenos Aires, no se ha movido de allí. Yo creo que no jugará el fin de semana”, comentó Juan José Buscalia en Blog Deportivo.

Según dijo Buscalia, esta situación estaría creando “malestar” entre la Comisión Técnica del conjunto ‘Xeneize’ “porque creen que ya debería estar con sus compañeros”.

“Él está muy golpeado y a la vez tiene que estar fuerte para apoyar a su familia, ya que su mamá está muy mal de ánimo", dijeron desde su entorno, según informó el diario Olé .

