Predicción de Palmeiras vs. Boca Juniors: este sería el equipo finalista para la IA

Luego del partidazo que se vivió entre Internacional de Porto Alegre y Fluminense en la semifinal de la Copa Libertadores, que dejó a Germán Cano como protagonista; ahora, el turno es para el verde paulista y el cuadro xeneize, que en Sao Paulo definirán al segundo clasificado, por eso, la predicción de Palmeiras vs. Boca Juniors está latente y ya se hacen las primeras apuestas para el partido de la gran final en el Maracaná.

El global del Palmeiras vs. Boca Juniors está 0-0, pues los dos equipos no se hicieron daño en el estadio La Bombonera, en Buenos Aires, ya que los brasileños fueron mejores con el control de pelota y no permitieron que los xeneizes les hicieron daño en los primeros 90 minutos. Mientras que, los hombres de Jorge Almirón se vieron débiles en el manejo de la pelota.

Las apuestas ya corren e incluso Bard, la inteligencia artificial de Google, se une a dar su predicción y su ganador de este choque de titanes en Sao Paulo, entre Palmeiras y Boca Juniors.

Predicción de Palmeiras vs. Boca Juniors, según la IA

"Con un empate 0-0 en la ida, Boca Juniors necesita ganar por cualquier diferencia de gol para avanzar a la final. Un empate dejará a Palmeiras con el pase a la final", dice la IA.

Palmeiras es el favorito para ganar el partido. El equipo brasileño tiene un buen récord en casa y ha estado en buena forma en la Copa Libertadores. Boca Juniors tiene una buena oportunidad de avanzar si puede anotar un gol temprano y defender con éxito.

Boca Juniors vs. Palmeiras en la semifinal de la Copa Libertadores Foto: AFP

Posibles resultados:



Palmeiras 1-0 Boca Juniors

Palmeiras 2-0 Boca Juniors

Palmeiras 3-0 Boca Juniors

Boca Juniors 1-0 Palmeiras

Boca Juniors 1-1 Palmeiras

Posibles alineaciones, según la IA

Palmeiras: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo, Joaquín Piquerez, Zé Rafael, Gabriel Menino, Mayke, Raphael Veiga, Artur y Rony.



Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo, Joaquín Piquerez, Zé Rafael, Gabriel Menino, Mayke, Raphael Veiga, Artur y Rony. Boca Juniors: Sergio Romero; Luis Advíncula, Nicolás Figal, Marcos Rojo, Frank Fabra, Cristian Medina, Pol Fernández, Ezequiel Fernández, Valentín Barco, Miguel Merentiel y Edinson Cavani.

