Presentadora colombiana fue acosada en vivo por hincha en el Mundial de Rusia

La presentadora y periodista colombiana Julieth González Theran fue víctima en un episodio de acoso registrado en vivo por la cadena alemana Deutsche Welle, el cual generó indignación durante el certamen.

El episodio se registró en Saransk, donde la Selección Colombia se prepara para debutar este martes frente a Japón.

Según la afectada, el fanático que la acosó actuó de manera premeditada y esperó a que estuviera al aire para arremeter.

“Llevaba como dos horas en el lugar preparando las cosas y no me pasó absolutamente nada. Pero cuando estaba en vivo, al aire, fue cuando éste sujeto se aprovechó de eso, se me tiró encima, me dio un beso y me tocó el seno”, narró la comunicadora.



A pesar del asalto, la periodista hizo gala de profesionalismo y continuó con la transmisión.

“Tenía que continuar, después intenté ver si el tipo seguía por allí pero se había ido", agregó.

“No merecemos este trato. Somos igualmente valiosas y profesionales. Comparto la alegría del fútbol, pero debemos identificar los límites del afecto y el acoso”, declaró posteriormente en Instagram la joven en una publicación donde montó el video de la agresión.



