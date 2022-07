Presidente de Dimayor sobre protesta de jugadoras: “No comparto cómo la hicieron, el modo y momento”

“El fútbol femenino está para quedarse en Colombia”, dijo el presidente de la Dimayor, Fernando Jaramillo, luego de que la liga para el segundo semestre de 2022 se cancelara para ellas, decisión que generó polémica y todo tipo de reacciones, incluyendo la de las mismas futbolistas, quienes en el arranque de la Copa América este viernes protestaron en silencio, solo levantando sus manos.

Precisamente, sobre esta protesta, Jaramillo señaló en Mañanas Blu que no está de acuerdo en la forma en cómo la hicieron, al término de los actos protocolarios en el partido contra Paraguay, el cual ganaron con contundencia por un 4-2.

Publicidad

“Todas las jugadoras han vivido un proceso dispendioso en el fútbol femenino y el apoyo que se le ha dado. No comparto la protesta cómo la hicieron, el modo y el momento en que lo hicieron, pero entiendo cuál es la intención que tienen por no tener una liga en el segundo semestre”.

Liga femenina en formato corto

“Estamos trabajando en eso, hay toda la intención para una liga femenina, que tiene que ser corta porque hay Copa Libertadores en octubre y ahora Copa América, comenzaría en agosto y terminaría en octubre; la idea es sí hacerla, pero necesitamos tener la voluntad de los clubes. Hasta ahora están confirmados solo cuatro: Millonarios, América, Cali y Cortuluá”, respondió; cabe recordar que para que se pueda realizar el torneo, deben ser, mínimo, ocho equipos inscritos.

Sobre los recursos económicos de los clubes para poder sacar un equipo femenino, aseveró que estos deben “pagar una nómina, un compromiso económico y, ahora, están saliendo de momentos difíciles” tras el golpe de la pandemia.

Publicidad

Asimismo, comentó que “muchos critican” las decisiones que desde la dirigencia se tomaron con el fútbol femenino, pero que a la hora de apoyar no hay “continuidad” y no hay inversión.

“Hay que romper ese círculo vicioso de no apoyo el fútbol femenino, no exposición y no retorno de la inversión (…) Tampoco hay esa continuidad en el apoyo del público asistiendo en los estadios. Todo el mundo critica, pero a la hora de poner los recursos no son fácil para el fútbol femenino, es una corresponsabilidad de muchos en la que estamos trabajando”.