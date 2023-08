Presidente de Federación Española de fútbol pide perdón por beso a jugadora en el Mundial

Indignación en España luego de que el presidente de la FEF le diera un beso a jugadora en medio de la celebración del Mundial femenino 2023. Luis Rubiales en la entrega de medallas le robó un beso a la futbolista Jennifer Hermoso, por lo que causó una gran ola de críticas en su contra.

Pese que en una transmisión de Instagram la jugadora Jennifer Hermoso se tomó el hecho con gracia e incluso dijo que "no le gustó", además de que en el camerino molestaron de una posible boda, la prensa en España no perdonó la acción de Luis Rubiales a quien tildaron de "aprovechado" y "acosador".

Parece ser que están intentando borrar de la red el video de Luis Rubiales morreando a Jennifer Hermoso.

Con la excusa de los Derechos de Autor del Beso de Luis Rubiales.

Afortunadamente acabo de recibir una copia del video:

Ante este hecho, Luis Rubiales salió a hablar del beso a jugadora Jennifer Hermoso, que, según él, "fue equivocado y se dejó llevar de la emoción, sin ninguna mala intención".

"Hay un hecho que tengo que lamentar, es lo que sucedido entre una jugadora y yo. Con una magnifica relación entre ambos, igual que con otras, donde pues me he equivocado, tengo que reconocerlo. En un momento de máxima efusión y sin ninguna mala intención, sin ninguna mala fe, pues ocurrió lo que ocurrió (...) Acá no se entendía porque se veía algo natural, normal y para nada con mala fe, pero fuera se ha formado un revuelo por gente que se ha sentido dañada, aprender de este hecho", manifestó Luis Rubiales.

El beso a jugadora española causó también críticas desde algunos políticos ibéricos que han pedido una sanción en contra del presidente Luis Rubiales como forma de rechazo por lo sucedido en la ceremonia de la final del Mundial femenino.

Asimismo, Rubiales lamentó que este hecho haya "empañado" el segundo título de un Mundial para España cuando debería ser un motivo de celebración lo conseguido por el equipo en Australia y Nueva Zelanda 2023.

