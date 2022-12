Programa completo Blog Deportivo 21 de julio de 2015

Quien no sepa del Atleti no sabe de fútbol: Jackson Martínez desde Madrid El colombiano Jackson Martínez, delantero del Atlético de Madrid, dijo hoy, a su llegada a España, que "quien no sepa" del equipo rojiblanco "tal vez no sabe de fútbol", remarcó que su "mayor motivación es poder estar acá" y afirmó que viene a "aportar" y dar "todo al servicio del club y la hinchada".

Fiscalía vincula a Paola Salcedo con grupo ‘Llamaradas Camilistas’ del ELN Ante la jueza 72 de control de garantías de Bogotá un fiscal auxiliar de la unidad antiterrorismo argumentó la petición de medida de aseguramiento en contra de la defensora de derechos humanas Paola Salgado, una de las 13 personas capturadas por presuntos vínculos con el ELN y por disturbios de laUniversidad Nacional.

Encuentran un cadáver en el cerro de Monserrate en Bogotá Las autoridades encontraron un cuerpo en alto estado de descomposición en el cerro de Monserrate en Bogotá. Al parecer se trataría de un caso de suicidodebido a que al lado del cadáver encontraron una nota.

En 2018 Colombia tendrá 27 millones de conexiones a Internet: Gobierno Durante la jornada de evaluación de los logros y metas en el sector de lasTecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), el presidente Juan Manuel Santos anunció que para el año 2018 “toda Colombia estará conectada a Internet”.

Gobernador Álvaro Cruz estaría buscando preacuerdo con la Fiscalía La Fiscalía General de la Nación confirmó que el gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, está adelantando negociaciones para buscar posibles beneficios jurídicos dentro de la investigación que se adelanta en su contra por el escándalo de la contratación irregular en la malla vial en Bogotá.

Miembros del equipo negociador rinden cuentas sobre diálogos con las Farc Este periodo legislativo que comenzó este martes inicia con un importante debate de control político en el Senado de la República en el que se hacen presentes el jefe negociador del Gobierno, Humberto de la Calle; el ministro del interior, Juan Fernando Cristo; el alto comisionado para la paz, Sergio Jaramillo; y el ministro de la Defensa, Luis Carlos Villegas.

Contento de vestir esta camiseta donde se formaron Cristiano y Figo: Teófilo Teófilo Gutiérrez, flamante incorporación del Sporting de Lisboa, no ocultó su felicidad por su regreso al fútbol europeo.

Van Gaal no descartó el fichaje de Sergio Ramos en Manchester United El entrenador del Manchester United, el holandés Louis Van Gaal, no confirmó pero tampoco desmintió nada acerca del fichaje del jugador del Real Madrid Sergio Ramos durante una rueda de prensa previa al partido contra el San Jose Earthquakes, correspondiente a la International Champios Cup, informó la web oficial del club.

Así rueda el negocio de balones de fútbol en las principales ligas del mundo Desde el año 2000, la multinacional estadounidense Nike produce el balón oficial de la liga inglesa de fútbol, un contrato adjudicado mediante licitación por el que los norteamericanos pagan 30 millones de euros anuales a los dueños de la Barclays Premier League.