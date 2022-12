Programa completo Blog Deportivo 27 de febrero de 2015

Invito a que no le pongamos "tinte político” a la Marcha por la Vida: Santos: Tras aceptar la invitación del exalcalde de Bogotá Antanas Mockus para marchar por la vida la próxima semana, el presidente Juan Manuel Santos invitó a que esta movilización no se politice.

Sectores de la construcción y transporte impulsaron reducción de desempleo: DANE: El ministro de vivienda Luis Felipe Henao recibió con agrado los datos de reducción del desempleo revelados este viernes por el DANE, que ponen al sector de la construcción como uno de los jalonadores en la creación de empleo.

Estados Unidos no negociará posibilidad de sacar a Cuba de lista de terrorismo: El secretario de Estado de EE.UU., John Kerry, dijo hoy que la delegación estadounidense en las conversaciones con Cuba no negociará sobre la posibilidad de sacar a la isla de la lista de países patrocinadores del terrorismo que elabora Washington, porque ese proceso debe resolverse por separado.

Facebook combate la depresión de sus usuarios con nuevo aplicativo: Facebook anuncia que lanzará un nuevo mecanismo para combatir la depresión en sus usuarios.

Crisis en Venezuela comienza a impactar economía en frontera con Colombia: El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) indicó que en el primer mes del año Cúcuta registró una tasa de desocupación de 14,5 %, aunque es una notable reducción frente al dato de enero de 2014, cuando la desocupación era del 16,7 %, sigue siendo la más alta del país. El subdirector del DANE Diego Silva afirmó que entre otros factores, la situación venezolana en zona de frontera tiene mucho que ver.

No creo que haya problemas en la renovación de Simeone: Atlético de Madrid: Enrique Cerezo, presidente del Atlético de Madrid, manifestó que no ve problemas en cuanto a la renovación del contrato del técnico argentino Diego Simeone, esto luego de que se rumoraran sobre varias ofertas de otros clubes al entrenador.

El arbitraje colombiano debe ser más serio: Juan Carlos Osorio Juan Carlos Osorio: El técnico de Atlético Nacional, Juan Carlos Osorio, se quejó del arbitraje en el encuentro que su equipo disputó contra Patriotas Boyacá este jueves 26 de febrero en Medellín.

Este efecto produce Rihanna en los jugadores cuando asiste a un partido de NBA: Una cadena de televisión en Estados Unidos decidió hacer un estudio para conocer el efecto que tiene la cantante Rihanna en los partidos que asiste en la NBA

Y no es cuento: A este jugador se le ‘borró la película’ tras anotar un gol: No es cuento que en un partido disputado en la segunda división de Colombia hace un par de años, David 'Cachaza' Hernández anotó un gol y no solo no supo cómo celebrarlo sino que, de repente, olvidó todo.