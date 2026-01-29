¿Nuevo romance en el Desafío Siglo XXI? Cámaras captaron escena que sorprendió a todos

La competencia en Desafío Siglo XXI no solo está cargada de pruebas exigentes y estrategias inesperadas, sino también de momentos que despiertan la curiosidad de los televidentes. En la emisión del pasado 28 de enero, mientras los equipos luchaban por mantenerse a salvo y conservar los beneficios de la casa, una escena en particular se robó la atención en redes sociales y entre los seguidores del reality.

La jornada arrancó con tensión en el equipo Gamma, que sabía que la próxima sentencia recaería sobre alguno de sus integrantes, debido a que el grupo Neos ya tenía a sus cuatro competidores en riesgo. Esto generó múltiples conversaciones, análisis y especulaciones sobre quiénes podrían ser las siguientes parejas en enfrentar el temido Box Negro.

Durante la comunicación con Andrea Serna, varios participantes expresaron sus hipótesis. Valentina, por ejemplo, consideró que Gio y Valkyria podrían ser los próximos en recibir chaleco, mientras que Potro planteó otras combinaciones posibles, como Rosa con Gero o nuevamente Valkyria junto a Gio. Además, reveló que en la máquina de dinero lograron recaudar poco más de 16 millones de pesos, cifra que aumentó la expectativa de cara a la siguiente prueba, en la que estaba en juego un premio de 20 millones.

La competencia en el Box Blanco, como es costumbre, puso a prueba la fuerza, agilidad y precisión de los equipos. Finalmente, fue Neos quien se quedó con la victoria, encestando cuatro balones y asegurando así las comodidades de la casa, mientras Gamma debía enfrentar una noche cargada de incertidumbre.



Sin embargo, más allá de la estrategia y la competencia, lo que realmente dio de qué hablar ocurrió en la casa Gamma. En medio del descanso nocturno, las cámaras captaron a los capitanes Zambrano y Miryan compartiendo un momento de cercanía que no pasó desapercibido.

Ambos aparecieron “arrunchados” mientras dormían, una imagen que rápidamente generó comentarios entre los seguidores del programa, quienes desde días atrás habían notado una conexión especial entre ellos.

Horas después, Zambrano volvió a llamar la atención al cambiar su postura frente a la sentencia. Aunque inicialmente aseguró que seguía evaluando sus opciones, más tarde le confesó a Miryan que su plan podría incluir a Tina y Kevyn, una pareja que recientemente logró salvarse de la eliminación.

Así, entre estrategias, pruebas físicas y posibles romances, Desafío Siglo XXI continúa demostrando que no solo se trata de fuerza y resistencia, sino también de emociones, alianzas y vínculos que mantienen al público pendiente de cada detalle.