Accidente aéreo Catatumbo
Millonarios
Entrevista fiscal de Venezuela

Entretenimiento  / ¿Nuevo romance en el Desafío Siglo XXI? Cámaras captaron escena que sorprendió a todos

¿Nuevo romance en el Desafío Siglo XXI? Cámaras captaron escena que sorprendió a todos

Una inesperada cercanía en el equipo Gamma despierta rumores de romance, en medio de tensiones por sentencias, estrategias cambiantes y una jornada clave en la competencia.

