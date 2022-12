Programa completo Blog Deportivo 28 de abril de 2015

Registran sismo de 5,5 grados en el sur de México Un sismo de magnitud 5,5 se registró este martes en el estado mexicano de Oaxaca (sur), informaron las autoridades, que realizan recorridos para valorar posibles daños.

Publicidad

Fecode evalúa propuesta de diálogo ininterrumpido y levantar paro por cinco días Las directivas de Fecode analizan la propuesta de diálogo ininterrumpido y de reactivar las negociaciones hecha por la ministra de Educación para superar el paro de maestros.

Canciller descarta que suspensión de aspersiones con glifosato sea a corto plazo La canciller María Ángela Holguín descartó que el Gobierno tome esta decisión de suspender las aspersiones aéreas con glifosato en el corto plazo para la erradicación de cultivos ilícitos, en momentos en que la Organización Mundial de la Salud ha advertido que la sustancia química tiene efectos negativos para la misma.

Publicidad

MinDefensa controvierte informe de la Fiscalía sobre ‘falsos positivos’ De acuerdo al informe que la Fiscalía General adelanta en torno a 56 investigaciones por los ‘falsos positivos’, el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, aseguró que basándose en los últimos tres informes de las Naciones Unidas no se han registrado casos de ejecuciones extrajudiciales en los últimos años.

Publicidad

Sigo pensando que me pueden echar mañana: Diego Simeone El argentino Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, dijo hoy que las críticas por su planteamiento en el último derbi de la Liga de Campeonesante el Real Madrid no le duelen, remarcó que "no busca excusas" y recordó que su equipo recibió el 1-0 con uno menos y en el minuto 87.

James Rodríguez, el más deseado para tener una aventura sexual La página de citas y red social Ashley Madison realizó una encuesta en la que preguntó a sus usuarias con qué jugadores del Real Madrid y del Barcelonadesearían tener una aventura sexual.

Publicidad

Video: el sermón de mujer que vio a su hijo de encapuchado durante disturbios En video quedó registrado el momento en el que una joven madre ve a su hijo, de encapuchado, participando en los disturbios de Baltimore, en Maryland.

Publicidad

Messi-Suárez-Neymar: superan los 100 goles en el 6-0 del Barça al Getafe El trío de ataque del FC Barcelona Messi-Suárez-Neymar ('MSN') superó este martes la barrera de los 100 goles en todas las competiciones este temporada en la victoria por 6-0 ante el Getafe en la 34º jornada de Liga.