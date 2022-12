Programa completo de Al Punto 10 de agosto de 2014

“El reto más grande es crear una sociedad incluyente y de reconocimiento”: ONU: Las Naciones Unidas, la Universidad Nacional y la Iglesia Católica están por definir la lista de representantes de víctimas del conflicto armado que viajarán en los próximos días a La Habana.

Etapa crucial de diálogos inicia con hostigamientos y muerte de jefe guerrillero: El Ejército reportó varios hostigamientos por parte de las Farc en Toribío, Cauca.

No hay ninguna orden para capturar a María del Pilar Hurtado: Juan Carlos Varela: El presidente de Panamá Juan Carlos Varela explicó las razones por las cuales su gobierno no pudo detener en su momento, a la ex directora del DAS María del Pilar Hurtado, solicitada en extradición por la justicia colombiana por el escándalo de interceptaciones ilegales en contra de políticos y magistrados.

“En Colombia no tenemos de qué preocuparnos”: experto sobre virus del ébola: Alejandro Vargas, experto y consultor de Naciones Unidas, explica los alcances de ébola en el mundo, aseguró que en el país “no tenemos de qué preocuparnos porque la cadena de transmisión del virus en Colombia no se va a dar como sucede en África”.