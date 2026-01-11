Venezuela ratifica su relación histórica con Cuba y defiende el diálogo diplomático

El gobierno de Venezuela ratificó su postura histórica frente a las relaciones que mantiene con Cuba y los países del Caribe, al asegurar que estas se fundamentan en “la hermandad, la solidaridad, la cooperación y la complementariedad”.

A través de un comunicado oficial, Caracas señaló que dichos vínculos se ajustan a los principios establecidos en la Carta de las Naciones Unidas y en el Derecho Internacional, en particular al respeto por la soberanía nacional y la libre autodeterminación de los pueblos.

El documento también subraya que las relaciones internacionales deben regirse por la no intervención y la igualdad soberana entre los Estados, como pilares para la convivencia pacífica entre las naciones.

Finalmente, el gobierno venezolano reiteró que el diálogo político y diplomático es el único mecanismo legítimo para resolver controversias de cualquier naturaleza, descartando vías distintas a la negociación pacífica. Este comunicado se da en el marco del reciente anuncio del presidente estadounidense Donald Trump en el que exigió que Venezuela no le venda petroleo a Cuba.