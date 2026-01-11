En vivo
Blu Radio  / Mundo  / Venezuela ratifica su relación histórica con Cuba y defiende el diálogo diplomático

Venezuela ratifica su relación histórica con Cuba y defiende el diálogo diplomático

A través de un comunicado, el Gobierno venezolano reafirmó sus vínculos con Cuba, defendió la autodeterminación de los pueblos y reiteró que el diálogo político es la única vía para resolver controversias internacionales.

