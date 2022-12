Programa completo de Blog Deportivo 27 de agosto de 2014

El futuro de Álvarez Balanta estaría entre dos grandes de Italia: Según medios argentinos, el defensa de River Plate Eder Álvarez Balanta estaría en la mira de dos grandes clubes de Italia. Uno de ellos es la Roma y el otro Sampdoria.

Publicidad

Cometimos errores garrafales, estoy decepcionado: DT del Manchester United: Louis Van Gaal, técnico del Manchester United, manifestó estar decepcionado luego de que su equipo quedara eliminado en la Capital One Cup ante el Milton Keynes Dons.

Petro deberá dar celeridad a licitaciones de Transmilenio: Contraloría: La Contraloría de Bogotá le advirtió al alcalde Gustavo Petro que debe ejecutar lo más pronto posibles las licitaciones de las fases 1 y 2 de Transmilenio. Según la entidad, los retrasos están poniendo en riesgo la integridad de los usuarios.

Publicidad

Pep Guardiola implantó un “código de disciplina” en el Bayern Múnich: El entrenador español quiere establecer un régimen de disciplina en el Bayern Munich en el que promulga, entre otras cosas, no llegar tarde a los entrenamientos, vestir de forma adecuada, tener el peso ideal para la competencia, hablar por celular en zonas no permitidas etc. De no cumplir con estos requerimientos del técnico serán sancionados con una multa económica.

Publicidad

Valencia ofreció 6 millones de euros para fichar a Teófilo Gutiérrez: El conjunto español Valencia, ofreció 6 millones de euros para hacerse con los servicios del delantero colombiano Téofilo Gutiérrez, que actualmente vive un gran presente con River Plate marcando cuatro goles en tres partidos en el torneo Transición de Argentina.