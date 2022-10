Programa completo de Blog Deportivo 29 de septiembre de 2014

“No ganamos Champions por las malas decisiones de ciertas personas”: Ibrahimovic: El delantero sueco del París Saint-Germain Zlatan Ibrahimovic aseguró antes de que su equipo se mida mañana al Barcelona que el año que vistió de azulgrana los de Pep Guardiola tenían "el mejor equipo del mundo".

España, Brasil, Alemania y EE.UU. no irían al Mundial femenino de Canadá: El diario New York Times publicó que las selecciones femeninas de España, Brasil, Alemania y Estados Unidos no irían al Mundial de Canadá 2015, argumentando que el césped sintético, que se mantendrá durante el campeonato, puede lesionar a las futbolistas.

En Colombia hay buenos técnicos, pero pocos entrenadores: Juan Carlos Osorio: El director técnico de Atlético Nacional le explicó al equipo de Blog Deportivo a qué hace referencia cuando cuestiona la labor de un entrenador en Colombia y lo que para él significa ser un gran estratega.

Efemérides: 29 septiembre de 1976 nació el ucraniano Andriy Shevchenko: El exdelantero colombiano debutó en el Dinamo de Kiev, pasó por el Milán AC, luego por el Chelsea y terminó el club ucraniano.