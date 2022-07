¿Qué falta para que el fútbol femenino en Colombia avance?

Una paradoja es lo que está viviendo el fútbol femenino colombiano: mientras este viernes empieza la Copa América , la Dimayor recientemente anunció que no habrá liga femenina en el segundo semestre de 2022 por falta de equipos y de apoyo económico.

Y es que, según Dimayor, solo siete equipos estaban dispuestos a participar, y tal cómo lo calificó la periodista de Blu Radio Marina Granziera, con esa cantidad de participantes sería un torneo de relleno.

Publicidad

Según Granziera, lo que pasa con el fútbol femenino no es más que una falla de todo un sistema, en el que es responsable la Dimayor y los patrocinadores, pues no apoyan la liga de la misma manera como lo hacen con el campeonato masculino.

En ese sentido, la periodista deportiva Paula Fresneda agregó que no van a llegar patrocinadores si no ven una liga sostenible y seria. "Patrocinadores sí pueden existir. El problema es cómo llegar si no hay una liga sostenible”, señaló en Mañanas Blu, cuando Colombia está al aire.

“Se necesita voluntad, organización, dejar de ver que el fútbol femenino es un gasto más; se puede convertir en una inversión a mediano plazo. Nos hemos dado cuenta de que el fútbol femenino ha crecido mucho en Colombia”, agregó Fresneda.

Y la arquera Vanessa Córdoba, a su vez, lamentó la falta de apoyo por los colegas masculinos, quienes, ni siquiera, publican contenidos relacionados sobre los campeonatos femeninos.

Publicidad

“Valoraríamos el apoyo, pero esperarlo no, porque no lo hemos tenido y hemos avanzado. La Copa América arranca hoy y no he visto el primer futbolista hombre que haya publicado algo”, señaló.