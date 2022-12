¿Qué le dejó a Colombia el partido amistoso contra Túnez?

dirigidos por el argentino José Pékerman frente a Túnez.

El once nacional sufrió el síndrome de ausencia de Falcao, quien sufrió una severa lesión en su rodilla derecha y está en duda para la cita máxima.

James Rodríguez, autor del tanto del empate a través de un penal, resultó la figura destacada de un seleccionado que tiene mucho trabajo por delante.

"Las conclusiones son que tenemos que trabajar, mejorar y esperar la recuperación de todos nuestros futbolistas", consideró Pékerman tras el encuentro en Barcelona.

Para el periodista Fabio Poveda de la presentación de Colombia ante Túnez de gustaron muchas cosas y le quedaron muchas dudas en otras.

“Me gustó la ratificación de Santiago Arias. No ha jugado ni un solo mal partido con la selección Colombia, creo yo. Me gustó el regreso de Edwin Valencia y la demostración de James Rodríguez, pero me dejó muchas dudas Adrián Ramos. Ahora la pregunta es:¿se puede juzgar a Adrián Ramos solo por este partido”, dijo.

Por su parte, Juan Pablo Hernández, aseguró que le gustó el Aldo del segundo tiempo y el papel de James Rodríguez.

“Me parece que hay muchas dudas en la zona defensiva y es por el momento que están viviendo los jugadores porque no tienen continuidad en los equipos”, añadió.

Sin embargo, el equipo de Misión Brasil 2014 coincidió en que es bueno que en este momento es bueno que le pase eso a Colombia porque todavía se está a tiempo para enderezar lo que no está bien.

Con AFP.