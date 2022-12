¿Qué pasará con el contrato de Valdés luego de sufrir lesión en el Barcelona?

Valdés, portero del Barcelona, luego de la lesión en la rodilla derecha mientras jugaba contra el Celta.

González Puche manifestó que entre las normas de la Fifa está que un trabajador no puede terminar su vínculo laboral con el empleador cuando esté incapacitado. Un claro ejemplo de ello en Colombia es lo que sucedió con el defensa Leonard Vásquez, quien renovó automáticamente con Millonarios tras un accidente que lo tiene por fueras de las canchas.

“Lo que hay que mirar es si se renueva por el mismo periodo. En el caso de Valdés hasta que no se recupere no se puede terminar el contrato laboral. Solo se puede presentar una terminación por mutuo acuerdo, pero no forzada”, manifestó.

La lesión del catalán llega en un momento muy delicado para él, en plena recta final de su última temporada con el Barcelona y con la perspectiva del Mundial-2014.