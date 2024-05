Gobernador de Nariño calificó de "sensata" decisión del frente comuneros del ELN

Como una decisión "sensata" calificó el gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar, el que el frente comuneros del sur de la guerrilla del ELN rompiera relaciones con el comando central y la dirección nacional de esa guerrilla.

El mandatario seccional aseguró, además, que este hecho permite a los Gobiernos nacional y departamental continuar con la transformación del territorio a través de los diálogos regionales de paz.

Escobar dijo a Blu Radio que todos los actores armados deben buscar una salida política en Colombia para acabar con el conflicto, pues la lógica de la guerra ya no es el momento de este país.

"El conflicto armado en Colombia perdió su rumbo y sus orientaciones ideológicas para tomarse el poder y ahora responde y obedece a las razones que están ligadas a las economías ilegales", señaló el gobernador.

"Si ese rumbo se ha perdido creo que los verdaderos integrantes de las guerrillas deben dar un paso al costado tal y como hace esta guerrilla del frente comuneros del sur que ha entendido que es el momento para hacer la paz en el departamento", añadió Escobar.

El mandatario insistió que son las comunidades las que están pidiendo a gritos que haya una verdadera relación entre el Gobierno nacional, el departamento y los municipios, para lograr las transformaciones que tanto necesita Nariño.

"Lo que sigue ahora es que todos los grupos armados rebeldes entiendan que la sociedad espera que haya los mínimos gestos humanitarios para evitar más muertes de inocentes en las zonas donde tienen incidencia militar", acotó el gobernador.



Según explicó, "esos mínimos humanitarios que está esperando la comunidad son no secuestrar, no reclutar menores de edad, no reclutar mujeres", actos que, dijo, hacen "que la sociedad vuelva a confiar, pero si se hace lo contrario, es imposible que los nariñenses y colombianos confíen en los anuncios de paz total que están haciendo los grupos rebeldes".

Manifestó que es hora de que los grupos digan si le están apostando a la guerra o a la paz y pidió a los integrantes de las Disidencias de la Segunda Marquetalia y el Estado Mayor que se sumen a los diálogos territoriales de paz.

Sobre el desminado humanitario, el político afirmó que se pondrá en marcha en cuatro municipios y aseveró, igualmente, que "esto va por buen camino".