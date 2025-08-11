¿Qué pasó con Arturo Reyes en Perú? Habló el técnico sobre su salida de Sport Boys

La aventura de Arturo Reyes en el fútbol peruano terminó antes de lo esperado. El entrenador colombiano dejó la dirección técnica del Sport Boys tras apenas nueve partidos al frente, con un balance de dos victorias, dos empates y cinco derrotas.

En conversación con Blog Deportivo, el exseleccionador interino de Colombia explicó las razones de su salida y reveló los múltiples problemas que afrontó en el club.

Reyes señaló que, más allá de lo futbolístico, diferentes circunstancias jugaron un papel decisivo en los resultados. De hecho, calificó lo sucedido como situaciones que se "escapan de las manos".

“En esos nueve partidos tuvimos 10 expulsados, algo fuera de lo normal. Hubo juegos donde nos quedamos con tres hombres menos, otros en los que íbamos ganando y nos expulsaban a dos jugadores. En inferioridad numérica las probabilidades de perder aumentan y las de marcar disminuyen”, comentó.

BLU Radio, Arturo Reyes / Foto: @FCFSeleccionCol

Calentar en un bus y no en la cancha

El entrenador también relató experiencias insólitas que vivió en el campeonato peruano: realizar el calentamiento al interior de un bus y no en la cancha.

“Tuvimos que calentar en el bus para llegar a un partido contra Sporting Cristal. Un recorrido que normalmente toma 30 minutos nos llevó dos horas y media. Son cosas increíbles que no se ven en el fútbol profesional, pero sirven para aprender”, aseguró.

Sobre la falta de respaldo para continuar en el cargo, Reyes explicó que la administración del club enfrenta una fuerte presión.

“Sport Boys está intervenido desde hace años. Los administradores han intentado sanear las deudas y en la parte económica han cumplido, pero las limitaciones logísticas y para reforzar el equipo han sido grandes. Solo pudimos traer a Fidel Martínez porque Cienciano pagó la cláusula de nuestro jugador más importante, Alejandro Hohberg”, detalló.

El técnico evitó profundizar sobre la selección peruana, pero sí fue crítico con la infraestructura de la liga local. Mencionó que en algunos estadios, como en Cajabamba, los equipos deben hospedarse en hoteles lejanos y viajar hasta tres horas por carretera el mismo día del partido.

“Para el alto rendimiento no es lo más recomendable. Los clubes de provincia sufren con los desplazamientos largos, y los de Lima, cada vez que deben jugar fuera, también lo padecen”, afirmó.

Pese a la experiencia corta y complicada, Reyes destacó que se lleva aprendizajes valiosos.

“Siempre hay que sacar lo positivo. Conocer un fútbol distinto, enfrentar limitaciones y adaptarse a ellas te deja lecciones que servirán en el futuro”, concluyó.