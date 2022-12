Quien no sepa del Atleti no sabe de fútbol: Jackson Martínez desde Madrid

El colombiano Jackson Martínez, delantero del Atlético de Madrid, dijo hoy, a su llegada a España, que "quien no sepa" del equipo rojiblanco "tal vez no sabe de fútbol", remarcó que su "mayor motivación es poder estar acá" y afirmó que viene a "aportar" y dar "todo al servicio del club y la hinchada".





El atacante, traspasado desde el Oporto a cambio de la cantidad de su cláusula de rescisión, 35 millones de euros, aterrizó a las 14.15 horas en el aeropuerto Adolfo Suárez-Barajas en un vuelo procedente de Bogotá y una hora más tarde salió por la puerta de la terminal 4 ante la expectación de numerosos medios de comunicación. (Lea también: Atlético de Madrid oficializa la incorporación de Jackson Martínez )





"Quien no sepa del Atlético de Madrid tal vez no sepa de fútbol. Pienso que es un equipo que viene consiguiendo cosas importantes y que quiere seguir creciendo. Es un equipo que ya está armado y que tiene un esquema de juego que ha aportado resultados. Yo vengo a aportar", declaró a numerosos medios de comunicación, después de firmar un par de autógrafos y hacerse alguna foto con aficionados.





Jackson, que ya hablado con el argentino Diego Simeone, su nuevo técnico en el Atlético ("Lo saludé y las mejores sensaciones para comenzar a trabajar", dijo en ese sentido), evitó comparaciones con su compatriota Radamel Falcao, que también jugó y goleó para el conjunto rojiblanco en dos temporadas, en 2011-12 y 2012-13. (Lea también: ¿Quién es Jackson Martínez?, la pregunta que dejó mal parado a Enrique Cerezo )





"Falcao es Falcao, Jackson es Jackson. Cada uno hace su trabajo y yo vengo a tratar de hacerlo bien", valoró el delantero, autor de 92 goles en 136 partidos oficiales con el Oporto, en el que ha militado las últimas tres campañas. En todas ellas, el ariete de 28 años fue el máximo goleador de la Liga portuguesa, entre 2012 y 2015.





"Agradecido por las palabras del recibimiento y contento de estar acá" en el Atlético, Jackson ya está "preparado para trabajar", para ponerse a "tono" con sus compañeros y "comenzar una nueva etapa".





"Lo que quiero es comenzar a trabajar ya. La mayor motivación que tengo es poder estar en el Atleti y dar todo de mí al servicio del club y de la hinchada", añadió el atacante, que consideró que sus condiciones y características se adaptan al juego del conjunto rojiblanco: "Por eso el club opta por contratarme". (Lea también: Espero tener el mismo éxito que Falcao en Atlético de Madrid: Jackson Martínez )





"Pienso que cada uno de los que estamos en el club, si estamos aquí es porque podemos ayudarle a seguir evolucionando. Lo más importante es comenzar la temporada, comenzar bien y poder hacer un excelente trabajo", continuó Jackson, que remarcó su "compromiso" para "trabajar fuerte y poder ayudar al equipo a seguir creciendo".





Mañana, miércoles, empezará los entrenamientos con el Atlético, en la exigente pretemporada que han preparado el argentino Diego Simeone y el uruguayo Óscar Ortega, preparador físico rojiblanco. "Ya sé cómo son (los entrenamientos). Ya he escuchado comentarios. Es necesario para poder aguantar todo lo que va ser la temporada".





Jackson, perseguido por los medios de comunicación hasta que se subió a una furgoneta del club rojiblanco, pasará ahora pruebas médicas, se dirigirá al Vicente Calderón para firmar su contrato por las próximas cuatro temporadas y por la noche se unirá al equipo en el complejo urbanístico de Los Ángeles de San Rafael, en Segovia.





EFE