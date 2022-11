Quiero desearle un feliz día a las guerreras y luchadoras: Mariana Pajón

“Quiero desearles un feliz día a las guerreras y luchadoras que siempre dan el 100 por ciento”, dijo La campeona olímpica.

Frente a su preparación y recuperación dijo sentirse mucho mejor que en Londres 2012 y aseguró que ha venido trabajando fuertemente para lograr sostener el oro que ganó en tierras inglesas.

“Voy muy bien la rodilla, va casi al 100 por ciento, fue una intervención muy fácil, me sentí muy bien y cuando tienes una para de unos días tienes que volver a recuperar lo que perdiste, me siento muy bien, mucho mejor que en Londres, hemos tenido carreras con un nivel muy alto e hicimos un ciclo olímpico muy profesional, me voy a preparar muy bien”, dijo Pajón.

“Ya hicimos un evento de prueba, para mi forma de montar y para mi técnica me convenía totalmente, aún no la han modificado y esperamos que nos guste”, agregó refiriéndose a la pista que se ha destinado para la competencia den Río 2016. (Vea también: ¿Qué mejor regalo? SENA entrega 6.000 empleos a mujeres en su Día Internacional ).

Frente al mundial que se desarrollará en Medellín el próximo mayo, la deportista señaló que la pista élite en Medellín se encuentra lista y preparada, pero que se han presentado algunos problemas con las challenger.

“Tenemos mundial en mayo y todo esta listo, ya tenemos la pista élite y quedó en condiciones que ninguna otra en el mundo tiene, tenemos preocupación con la pista challenger, mucho niños quieren corre ahí y estamos preocupados por los retrasos y queremos que los locales se sientan como tal”, aseguró la medallista olímpica.