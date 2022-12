"Quisiera a Messi en la Juventus ": Paulo Dybala

"Messi es mi ídolo, hace cosas que nadie puede hacer. (...) Dado que Ronaldinho ya no juega quisiera a Messi en el Juventus", declaró Dybala en una entrevista con el "Corriere della Sera". (Lea acá también: Messi encabeza el ránking mundial de ingresos anuales entre futbolistas ).

Comentando una declaración de un compañero de equipo, el francés Paul Pogba, que afirmó que el portugués Cristiano Ronaldo "no marcaría 60 goles en la Serie A", Dybala admitió que está "un poco de acuerdo".

"Estoy un poco de acuerdo. Quizás el campeonato italiano no sea el más bonito de ver pero es el más difícil para jugar porque es muy táctico", dijo.

En la entrevista, el joven argentino, de 22 años, habla de un símbolo de su país como Diego Armando Maradona y de su famoso gol de mano contra Inglaterra en el Mundial de 1986, que ha pasado a la historia como "la mano de Dios".

"No sé si es correcto llamarlo incorrecto. El fútbol es así: si uno se tira al suelo y el árbitro pita falta el mérito es del futbolista. Maradona fue más listo que los 50.000 espectadores que estaban en el estadio", afirmó Dybala.

Sin embargo, el exjugador del Instituto Atlético Central de Córdoba tiene claro que "jugar en Europa" le "ayudará mucho".

"Está claro que puedo dar aún más. A mis 22 años todavía no tengo la experiencia de un futbolista como (Carlos) Tévez. Jugar aquí, en Europa, me ayudará mucho. Si te conformas no creces y en el fútbol no hay límites", agregó.

Finalmente, Dybala aseguró que siempre jugó bajo "presión".

"Siempre tuve presión. Mi ficha siempre se ha pagado mucho. Estoy feliz de que ya no se hable de que he costado cuarenta millones, el dinero no juega al fútbol", declaró.

*Escuche en este audio más frases del mundo del deporte que le están dando la vuelta al mundo.