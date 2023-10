Rafael Carrascal, en el top 30 de los mejores jugadores distribuidores mediocampistas del planeta

Rafael Carrascal, el mediocampista colombiano del Club Cerro Porteño, ha sido destacado como uno de los 30 mejores jugadores mediocampistas distribuidores en el mundo, según el estudio semanal del CIES, el observatorio del fútbol con sede en Suiza. Este prestigioso ranking evalúa a los jugadores en función de una serie de criterios, como el número de pases exitosos por partido, el porcentaje de pases completados con éxito, la proporción de pases en comparación con sus compañeros de equipo y el nivel promedio de los partidos jugados.

El jugador que encabeza esta distinguida lista es 'Rodri' Hernández, del Manchester City, conocido por su notable actuación en la final de la UEFA Champions League, donde anotó un gol crucial.

En el selecto grupo de los 100 mejores mediocampistas distribuidores del planeta, se encuentran dos colombianos. Rafael Carrascal se ubica en la posición 29, mientras que Gustavo Cuellar, jugador del Al-Shabab Club, figura en la posición 37. Ambos jugadores colombianos han demostrado su destreza en el mediocampo y su capacidad para hacer jugadas efectivas.

Rafael Carrascal, al conocer la noticia, expresó su sorpresa al ser incluido en esta lista de élite, afirmando en una entrevista con Blog Deportivo: "Me tomó por sorpresa, la verdad no pensé que fuera a salir en la lista".

Además, Carrascal atribuye su éxito a su estilo de juego dinámico, que ha desarrollado a lo largo de los años junto a otros talentosos jugadores. Este enfoque en el campo de juego se ha visto recompensado con su nominación en este ranking internacional.

Actualmente, Carrascal se desempeña como volante en el Club Cerro Porteño, un equipo paraguayo donde ha dejado su huella con su notable rendimiento en el mediocampo. Sin embargo, el jugador colombiano no descarta regresar a su país natal en el futuro.

"Por ahora no tengo intenciones de volver a Colombia, quiero mantenerme afuera, seguir brindando mi fútbol aquí en Paraguay, pero uno nunca sabe qué propuesta llegue del país (...) Ya solo me queda año y medio de contrato en El Cerro (...) Han llegado propuestas, pero no han sido muy tentadoras, por eso estoy aquí, esperando", dijo.

