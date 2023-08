Referente de la Selección Colombia estalló contra Rubiales por beso a jugadora: “Hágase revisar”

La selección femenina de España se alzó con la victoria el domingo 21 de agosto en el Mundial de mayores de la FIFA , disputado en Australia y Nueva Zelanda, consagrándose como campeonas con una gran actuación en la final contra Inglaterra. El título fue asegurado gracias a un solitario gol de Olga Carmona (29'), quien marcó con maestría en el minuto 29, desatando la euforia de los seguidores españoles en todo el mundo. Pero la nota polémica la protagonizó el presidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales.

El triunfo de las españolas se convierte en un hito histórico al completar un triplete glorioso para la nación, ya que anteriormente las selecciones sub-17 y sub-20 también se consagraron campeonas en 2022. España , en todas las categorías, arrasó: con lo que se convirtió en la primera federación en lograr semejante hito.

Sin embargo, la alegría de la victoria se vio empañada por un incidente polémico protagonizado por el presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Manuel Rubiales. Durante la ceremonia de premiación, mientras las jugadoras celebraban en el podio junto a la reina consorte de España, Letizia, y la infanta Sofía, Rubiales sorprendió a todos al darle un beso en la boca a Jennifer Hermoso, gesto que generó controversia al ser considerado inapropiado y sin el consentimiento de la jugadora.

Luis Rubiales, presidente de la FEF

La exfutbolista colombiana Nicole Regnier fue una de las voces que alzó la voz en redes sociales, expresando su descontento ante el incidente. En un video compartido en su cuenta de Instagram , Regnier criticó enérgicamente la acción de Rubiales y cuestionó cómo una figura de su posición podría actuar de esa manera, resaltando la importancia de no normalizar comportamientos inapropiados en la sociedad.

“Para mi hubo una imagen que lo opacó todo y tengo que ser muy cruda con lo que voy a decir: creo que no tiene presentación alguna lo que pasó en la celebración antes de que España alzara la copa del mundo. Cuando les estaban colgando la medalla y Jenni Hermoso pasa por el frente del presidente de la Federación Española, la coge así y le sampa su beso en la boca”, relató Regnier.

Y acto seguido arremetió contra el directivo. “Venga señor, ¿Usted está bien? ¿Tiene problemas? Hágase revisar. Yo no veo que una señora, en plena celebración antes de premiar en Qatar, agarre a Messi y casi que lo obligue a darle un beso. Qué nos está pasando como sociedad para normalizar algo tan grave. Después en el vestuario ella dice ‘No me ha gustado’. Si tuviéramos un poquito de cordura a este señor lo tendrían que echar porque hay que pensar y no te puedes dejar llevar por la euforia”.

Al respecto, Rubiales reconoció su error y emitió disculpas a través de un video en las redes sociales de la RFEF. En sus declaraciones, lamentó el incidente y admitió que su acción fue inapropiada, aunque recalcó que no hubo mala intención detrás de ella. Aseguró que fue un gesto espontáneo en medio de la euforia del momento y afirmó tener una relación positiva con las jugadoras.

Este incidente puso al mundo hablar de la importancia de respetar los límites y la necesidad de crear un ambiente seguro para las selecciones. A pesar de la controversia, el título de campeonas del mundo logrado por la selección femenina de España sigue siendo un logro monumental y un hito en la historia del deporte femenino.

