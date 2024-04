¿Regresa Militao? Esto dijo Ancelotti sobre el defensor del Real Madrid

La ausencia del delantero brasileño Rodrygo Goes en el último entrenamiento del Real Madrid no le descarta para la visita liguera al Mallorca, según afirmó su técnico, el italiano Carlo Ancelotti en rueda de prensa, que no desveló si apostará por Éder Militao como titular ocho meses después de su grave lesión de rodilla pero admitió que lo ve "físicamente bien".

"Rodrygo no ha entrenado porque ha tenido un golpe ayer pero está disponible", reconoció Ancelotti en su comparecencia en la Ciudad Real Madrid. "Toda la plantilla lo está (salvo Courtois y Alaba), han recuperado bien y la prioridad es el partido de mañana", añadió intentando evitar relajación en Mallorca antes del nuevo pulso europeo con el City en Mánchester.

El brasileño Militao, que hoy cumple ocho meses desde que se rompiese el ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda, se perfila titular en Mallorca. Ancelotti no desveló sus cartas: "Están todos disponibles, voy a sacar el equipo mejor. Militao incluido".

Recordó 'Carletto' una situación del pasado, cuando el alemán Sami Khedira regresaba de una lesión tras meses de baja y no dudó en alinearlo de inicio en un encuentro tan importante como una final de la Liga de Campeones. Ahora, a Militao le esperaría el marcaje a dos delanteros potentes como Vedat Muriqi y Erling Haaland.

"Tenemos que pensarlo bien pero vemos que Militao físicamente está muy bien, ha trabajado mucho. Si veo bien a un jugador no cuento los minutos que ha jugado. Puse en una final de Champions a Khedira que no había jugado ni un minuto porque le veía bien. Obviamente no puede jugar 90 minutos pero puede aguantar una buena parte del partido y hacerlo bien", manifestó.