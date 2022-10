Representante de Duván Zapata desmiente posible fichaje por Boca Juniors

“Nadie se comunicó de Boca conmigo o con mi socio, de ninguna manera el jugador va a venir para acá (a Argentina), vale una fortuna el pase, una fortuna lo que gana de salario. No, olvídate (…) tendrán el interés pero no es viable”, declaró el empresario argentino. (Lea también: James no cumple las órdenes de Zidane, critica prensa española )

Schena afirmó que Duván pretende quedarse en el futbol europeo y reveló que hay “interés de varios clubes de Europa, pero Napoli no quiere venderlo por ahora. Lo de Udinese fue un préstamo sin cargo y sin opción (de compra), así que no es viable”.

Duván Zapata jugó en América de Cali de 2008 a 2011, año en que el club Estudiantes de La Plata lo fichó por 150 mil euros. Su periplo por el ‘calcio’ italiano inició dos años después, cuando Napoli compró su pase por 3 millones de euros y en julio de 2015 lo cedió a Udinese hasta final de temporada sin opción de compra.



El estado físico de Zapata después de su lesión



Schena expuso que el jugador “está recuperando ritmo, puesto que volvió a competencia hasta hace 3 partidos” y agregó que “él se siente bien, pero para jugar los noventa minutos necesita unas dos semanas más”, comentó.



Cabe recordar que Duvan Zapata estuvo tres meses alejado de las canchas y tuvieron que intervenirlo por una lesión muscular.



El delantero tiene 9 partidos jugados en Udinese y 4 goles anotados en Serie A. “Recientemente marcó un gol; de a poco va ganando minutos”, añadió Schena.



Las expectativas de Zapata en la selección Colombia



Ante la posibilidad de ser convocado en un futuro al combinado absoluto de Colombia, Fernando Schena manifestó que “ese es un anhelo personal de Duvan”



En ese sentido, dijo que fue un reto propio de Duván Zapata el haberse recuperado en tres meses, ya que se esperaba que fueran 4 meses de inactividad.



“Él aceptó salir a préstamo para tener la opción de jugar más” y ser tenido en cuenta para próximas convocatorias en la selección, finalizó Schena.