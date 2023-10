Se acabó el sueño: Nacional cayó en Bogotá y se despidió de la Libertadores Femenina

Se terminó el sueño para Atlético Nacional en la Conmebol Libertadores Femenina luego de caer en casa ante Palmeiras de Brasil (3-0). Durante el recorrido de los 90 minutos, el equipo verdolaga se vio ampliamente superado por las brasileñas y aunque por momento llegó el equipo paisa, no fue suficiente para darle vuelta al marcador.

El partido estuvo en medio del fuerte frío capitalino, que llevo a los hinchas a llegar más abrigados que nunca. Durante los primeros minutos del primer tiempo se vio un Atlético Nacional superior a su rival, que explotaba las bandas, pero no aprovechaba la definición en el último cuarto de área.

Y pese que al cuadro verdolaga intentó, no fue suficiente y rápidamente Palmeiras apagó todo el esquema táctico del técnico Jorge Barreneche con un penal que tuvo que primero ser revisado por el VAR. Lo cobró Beatriz Zaneratto (35’).

Palmeiras no paró ahí y en menos de quince minutos anotó otros dos goles, el segundo que fue anulado por fuera de lugar. Sin embargo, en ningún momento la hinchada de Atlético Nacional paró de alentar y el equipo tampoco de luchar.

El segundo tiempo no fue tan diferente y tan solo al 68’ llegó el tercero de los pies de Amanda Gutiérrez y parecía apagar las ilusiones paisas. No obstante, no fue así, ya que sobre el 77 Daniela Montoya volvió a recuperar la alegría del equipo con un gran gol que generó el descuento de Atlético Nacional en el estadio Metropolitano de Techo.

No bastó todo el ímpetu de las verdolagas hasta el último minuto, porque Palmeiras demostró su experiencia y superó a Nacional en los últimos diez minutos para llevarse el resultado y asegurar su cupo en la final en Cali del próximo sábado, 21 de septiembre.

Ahora, Nacional Femenina deberá pensar en el duelo por el tercer puesto de la Libertadores Femenina, que aún no se define el rival a la espera de lo que pase entre Corinthians e Internacional de Porto Alegre.

