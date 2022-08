Sebastián Villa: ¿cuánto tiempo estaría alejado de las canchas?

El doctor Edgar Muñoz, ortopedista y especialistas en lesiones de deportistas, analizó la rotura parcial del menisco de la rodilla de Sebastián Villa, que lo sacaría de la temporada 2022 con Boca Juniors.

El médico enfatizó que el colombiano debe ser intervenido quirúrgicamente en los próximo días y no se puede arriesgar a Villa a jugar el clásico contra River Plate, pues podría agravarse la lesión.

"Primero, una lesión de menisco no permite que un jugador desarrolle el 100 % de su capacidad y segundo, si juega así tiene la probabilidad de que se termine de lesionar, generar más problemas. Me parece que no sería prudente que jugara", dijo.

Muñoz opinó que si la lesión de Sebastián Villa es una meniscectomía, que consiste en retirar solo una parte del menisco, el deportista podría jugar después de 4 semanas, aproximadamente. Sin embargo, si se requiere reconstrucción de la zona, se hablaría de una incapacidad de entre 4 y 6 meses.

"No es lo mismo una lesión en un muchacho 20 años o en uno de 30. Eso implica una incapacidad muy larga. Si es una lesión como la de Villa, se pensaría que en cuatro semanas debe estar jugando nuevamente", añadió.

¿Qué dice Boca Juniors?

El periodista Juan José Buscalia informó en Blog Deportivo que el cuerpo médico del 'Xeneize' ya le informó a Sebastián Villa que debe operarse pronto y volverá a jugar en el 2023.

