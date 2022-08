Selección Colombia presentó su nueva camiseta alternativa: este es el valor de la prenda

Este lunes, 29 de agosto, la Selección Colombia presentó de manera oficial su nueva 'armadura' para los próximos encuentros preparatorios y las Eliminatorias para el Mundial 2026.

La nueva camiseta del seleccionado nacional circuló los últimos días en redes sociales; la casaca roja trae recuerdos para los seguidores de la 'tricolor' que ven una similitud en la prenda a la que vistió en Brasil 2014.

Catalina Usme y Daniela Montoya fueron las protagonistas de la presentación, pues en un video de presentación fueron las primeras en ponerse la nueva piel de la Selección Colombia.

Catalina Usme y Daniela Montoya con la nueva camiseta de la selección Colombia ✊🏽🇨🇴❤️. pic.twitter.com/7SVQdpv1sw — Víctor Romero (@SoyVictorRomero) August 28, 2022

¿Cuánto costará la nueva camiseta de la Selección Colombia?

En la página web oficial de Adidas, la camiseta local de la 'tricolor' tiene un valor de 200.000 pesos, por lo que lo más seguro es que el valor de la nueva piel de la Selección Colombia esté en el mismo rango de precio.

¿Cuándo vuelve a jugar la Sección Colombia?

Desde la eliminación en las Eliminatorias de la Selección Colombia a la cita Mundial en Catar, la 'Tricolor' no ha tenido el mejor de sus tiempos en lo deportivo y gerencial.

Los próximos rivales de la Selección Cololombia serán México y Guatemala en la previa del Mundial. Ambos partidos se disputarán en el mes de septiembre y será la primera convocatoria del argentino Néstor Lorenzo al mando del cuadro nacional.

Las redes sociales no se hicieron esperar y cientos de aficionado reaccionaron a la nueva camiseta. Desde criticas y apoyo recibió Adidas por el nuevo diseño del equipo nacional.

"Las medias no me parecen"; "Todo iba bien con solo la camiseta pero esa combinación pantaloneta y medias grave"; "Gracias a Dios no fuimos a Qatar. Hubiera tenido que comprar ese **"; "Enhorabuena tenemos camiseta. Ahora solamente nos falta tener equipo", son algunos de los comentarios de algunos usuarios en el internet.

