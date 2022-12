Sevilla vence 1-0 al Atlético y derrumba el muro colchonero

El Sevilla terminó con la condición de invicto del Atlético de Madrid (3º) esta temporada al ganar 1-0 en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán, este domingo en la novena jornada del campeonato español, y logró el liderato provisional, a la espera del partido del Real Madrid.



Bajo una copiosa lluvia un gol del francés Steven N'Zonzi en el minuto 73 dio el triunfo a los locales ante un Atlético que terminó con diez hombres debido a la expulsión de Koke por doble amarilla en el 77, tras una dura entrada al también francés Adil Rami.



N'Zonzi recibió un pase del argentino Luciano Vietto, fue capaz de conducir el balón durante 30 metros, aguantar la entrada de Gabi y batir con un potente disparo cruzado al esloveno Jan Oblak.



"Es una victoria muy importante, ante un gran equipo como el Atlético. Es muy pronto porque la temporada es muy larga, pero vamos a continuar progresando", dijo N'Zonzi cuando le preguntaron por la posibilidad de luchar por el título.



Con este triunfo el vigente campeón de la Europa League alcanza la primera plaza en una edición de la Liga con muchos pretendientes en este arranque. Los andaluces, dirigidos por el argentino Jorge Sampaoli, cuentan con 20 puntos, mientras que el Barcelona, que ganó el sábado al Valencia (3-2) tiene 19, así como el Villarreal (3º), que venció 2-1 a Las Palmas (9º) este domingo.



A continuación está el Atlético con 18, como el Real Madrid, que este domingo podría alcanzar la primera plaza si es capaz de ganar al Athletic (6º) en el Santiago Bernabéu, en el partido que cierre la novena fecha.



En Sevilla, en un un partido durísimo, con dos equipos que se jugaban la primera plaza, ganó el que demostró más efectividad.



Los rojiblancos dispusieron de varias ocasiones en la primera mitad, como un un golpe franco que el francés Antoine Griezmann (8) lanzó a la barrera o un error del argentino Ángel Correa, cuando estaba en excelente posición (39).



Otro francés, Kevin Gameiro, que el pasado verano dejó el Sevilla para jugar en el Atlético, no brilló en su regreso al Sánchez Pizjuán.



El Sevilla, excelente en la Liga y en la Champions en los primeros pasos de Sampaoli en el club, no sólo frenó al Atlético, subcampeón de la Champions, sino que dispuso de buenas ocasiones.



Un francés más, Samir Nasri, otra vez la brújula del equipo y el factor determinante con sus regates en el balcón del área, se encontró con el poste (49). A continuación el internacional español Vitolo encañonó a Oblak, pero el arquero esloveno respondió con una gran parada (52).



En los otros duelos disputados este domingo, el Celta de Vigo (8º) se impuso al Deportivo de la Coruña (17º) en el derbi gallego con un gol del chileno Fabián Orellana.



Además el Villarreal fue capaz de remontar a Las Palmas con goles del italiano Nicola Sansone (64 penal) y el congoleño Cedric Bakambu (90+2). Antes había adelantado a los canarios el ghanés Kevin Prince Boateng (31).



Finalmente el Málaga (10º) ganó 4-0 al Leganés (14º) con un tanto del uruguayo Chory Castro.