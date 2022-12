Siempre ha tenido un comportamiento bueno: Del Bosque sale en defensa de Piqué

Vicente Del Bosque, seleccionador español, pidió una vez más que se acabe con el comportamiento que se está teniendo con Gerard Piqué en los encuentros que se disputan en España y recalcó que el central "siempre ha tenido un comportamiento bueno".

"Espero que se acabe, que nos demos cuenta de que viene a defender a la selección española, que lleva setenta partidos con la absoluta y unos treinta con las categorías inferiores con un comportamiento siempre bueno", afirmó.

"No debemos tener miedo a nada, yo no lo tengo, pero sí me preocupa que se genere una corriente difícil de parar. Vamos a considerar que estamos en un equipo de fútbol", añadió pidiendo que se finalicen los silbidos contra Piqué.

Centrado en el encuentro ante Macedonia, Del Bosque reconoció que realizará varios cambios en el equipo titular. "Tengo pensado hacer alguno para refrescar un poco el equipo. Lo necesitamos tras dos días de descanso. No queremos perder fuerza. No voy a decir el número pero sí vamos a refrescar".

También realizará cambios para premiar a futbolistas que no jugaron ante Eslovaquia. "Tenemos que darle valor a la plantilla. Tenemos muy buenos jugadores. Veo oportuno que esa energía que nos puedan dar, esa vitalidad, nos ayude a ser un equipo fresco y activo".

Intentó poner el foco Del Bosque en lo deportivo, huyendo de las polémicas que rodean a la selección como el 'caso Piqué' y la última salida nocturna. "La experiencia nos dice que en cada concentración siempre hay algún motivo para algo. Cuando no hay grandes cosas nos fijamos en pequeñas que para mi no son de gran importancia".

Sobre el rival, Macedonia, destacó el técnico salmantino el cambio de seleccionador y lo que implica. "Han experimentado un cambio de seleccionador, de sistema y sustancial de jugadores. Juega bien organizado, tiene alguna individualidad buena".

Por último, reconoció que David De Gea está en condiciones de jugar, pese a no haber jugado ningún partido por su situación en el Manchester United. "Si están aquí es porque pensamos que pueden jugar y están en condiciones; si no, no los tendríamos aquí. Confiamos en los que están y queremos mantener un bloque importante".

EFE

