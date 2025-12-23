En vivo
Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Gerente de Neomundo presentó renuncia irrevocable; señala razones políticas

Gerente de Neomundo presentó renuncia irrevocable; señala razones políticas

Tomás León renunció a la gerencia de Neomundo en Bucaramanga tras 38 días en el cargo.

