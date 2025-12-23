Gerente de Neomundo presentó renuncia irrevocable; señala razones políticas

El gerente general del Centro de Convenciones Neomundo, Tomás León Mendoza, presentó su renuncia voluntaria e irrevocable al cargo, decisión que será efectiva a partir del 23 de diciembre, tras permanecer 38 días al frente de la entidad.

En una carta dirigida a los miembros de la junta directiva de la Corporación Centro de Convenciones, Ciencia, Tecnología, Innovación y Cultura de Bucaramanga – Neomundo, el gerente expone que el corto tiempo transcurrido desde su vinculación no permite realizar una evaluación objetiva de resultados.

En el documento, León Mendoza señala que, tras el cambio de administración, se pretendía adelantar una “valoración” de su gestión en condiciones que, a su juicio, no garantizan imparcialidad ni rigor técnico, razón por la cual decidió apartarse del cargo para proteger su buen nombre, su trayectoria profesional y el ejercicio bajo el cual fue vinculado.

“El carácter netamente político que se ha configurado alrededor de mi gestión hace evidente que no existen las condiciones para continuar desempeñando el cargo”, manifestó el ahora exgerente, quien aseguró haber actuado con transparencia, rigor y compromiso institucional durante su permanencia en la entidad.



En la carta, León Mendoza recordó que su propósito al asumir la gerencia era trabajar de manera articulada con los sectores público y privado para posicionar a Neomundo como uno de los principales hubs del turismo MICE del país, bajo objetivos estratégicos como la eficiencia operacional, el fortalecimiento de la infraestructura, la gobernanza y la sostenibilidad institucional, en un período de gestión de un año, tal como lo establecen los estatutos.

Finalmente, agradeció al equipo de trabajo de Neomundo por el respaldo y profesionalismo durante lo que calificó como un corto, pero impecable, ejercicio de gestión.