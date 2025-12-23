Murió el cocreador de 'Call of Duty' en grave accidente en su Ferrari

Vince Zampella, una de las figuras clave en la creación de la exitosa saga Call of Duty, murió a los 55 años tras un accidente de tránsito ocurrido en el sur de California. La información fue confirmada este lunes por Electronic Arts (EA), una de las compañías más importantes de la industria de los videojuegos.

De acuerdo con reportes de la cadena local NBC4, el desarrollador y ejecutivo falleció el domingo cuando conducía su Ferrari por una vía al norte de Los Ángeles. La Patrulla de Carreteras de California indicó en un comunicado que, por causas que aún se investigan, el vehículo salió de la carretera, impactó contra una barrera de concreto y se incendió por completo.

Las autoridades señalaron que tanto el conductor como el pasajero, quien fue expulsado del automóvil tras el impacto, murieron a causa de la gravedad de las heridas. Aunque el informe oficial no reveló identidades, testigos difundieron en redes sociales videos del automóvil, un Ferrari de color rojo, completamente destruido y envuelto en llamas en una carretera de montaña. Las circunstancias exactas del siniestro siguen bajo investigación.

¿Quién era Vince Zampella?

Zampella fue considerado un pionero de los videojuegos de disparos en primera persona y estuvo detrás de algunos de los títulos más vendidos y jugados de la historia. En años recientes, había celebrado el éxito de “Battlefield 6”, entrega que marcó un récord de ventas para la franquicia. En ese momento, el productor expresó que, pese a su extensa trayectoria, nunca daba por sentado logros de ese nivel.



La saga Battlefield ha superado los 100 millones de usuarios a lo largo de sus distintas versiones durante las últimas dos décadas. Sin embargo, ese número ha sido ampliamente superado por Call of Duty, que actualmente registra más de 100 millones de jugadores activos cada mes.

En una entrevista concedida en 2016 al portal especializado IGN, Zampella reconoció que el éxito de sus creaciones había superado cualquier expectativa inicial. “Uno sueña con que un juego sea popular, pero nunca está realmente preparado para un impacto de ese tamaño”, afirmó entonces.

Zampella fue cocreador de Call of Duty y fundador de Respawn Entertainment, estudio responsable de títulos como Titanfall, Apex Legends y Star Wars Jedi. Inició su carrera en la década de 1990 como diseñador de juegos de acción y en 2002 cofundó Infinity Ward, compañía con la que lanzó el primer Call of Duty en 2003, antes de ser adquirida por Activision.

Vince Zampella Foto: AFP

Tras su salida de esa empresa en medio de controversias, creó Respawn en 2010. El estudio fue comprado por Electronic Arts en 2017, donde Zampella asumió un rol clave para relanzar y fortalecer la franquicia Battlefield, consolidando su prestigio como una de las voces más influyentes del género.

Electronic Arts lamentó su fallecimiento en un comunicado en el que aseguró que se trata de “una pérdida inimaginable”. “Nuestros pensamientos están con su familia, sus seres queridos y con todos aquellos a quienes marcó su trabajo”, señaló la compañía, al destacar que su legado “ayudó a moldear el entretenimiento interactivo moderno”.

Por su parte, Respawn Entertainment también rindió homenaje al desarrollador a través de una publicación en la cuenta oficial de Battlefield en la red social X, donde resaltó su liderazgo, la confianza en sus equipos y su impulso constante a ideas audaces dentro del estudio.