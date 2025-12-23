En vivo
Murió el cocreador de 'Call of Duty' en grave accidente en su Ferrari

Murió el cocreador de 'Call of Duty' en grave accidente en su Ferrari

Testigos difundieron en redes sociales videos del automóvil, un Ferrari de color rojo, completamente destruido y envuelto en llamas en una carretera de montaña.

Cocreador de 'Call of Duty'
Foto: AFP - captura redes
Por: AFP
|
Actualizado: 23 de dic, 2025

