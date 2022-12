Sigo soñando como un niño con llegar a un club grande: Jefferson Lerma

El centrocampista colombiano del Bournemouth, Jefferson Lerma, elegido recientemente como uno de los 10 mejores fichajes de la Premier League de Inglaterra, habló de su desempeño en el equipo y la relación con sus compañeros en el terreno de juego.

“Muy contento por mi evolución en la Premier League y eso sucede cuando haces las cosas bien. Pero eso es algo extra que no te puede apartar de tus objetivos”, aseguró Lerma.

El colombiano manifestó que sigue soñando con llegar a un club grande y ser una gran estrella del deporte.

“Sigo soñando como un niño con llegar a un club grande, con arriesgar. Para nadie es un secreto que estaba en muy buenas condiciones, pero decidí abrir un nuevo camino y anhelando cosas grandes para tener una carrera brillante”, añadió.

También afirmó que mantiene una comunicación constante con algunos jugadores de la Selección Colombia como Yerry Mina, Mojica y Wilmar Barrios.

Los 10 mejores fichajes según Four Four Two son:



1. Richarlison (Everton)

2. Rui Patricio (Wolves)

3. Lucas Torreira (Arsenal)

4. James Maddison (Leicester)

5. David Brooks (Bournemouth)

6. Issa Diop (West Ham)

7. Jony (Wolves)

8. Felipe Anderson (West Ham)

9. Jefferson Lerma (Bournemouth)

10. Bernard (Everton)



