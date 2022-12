“Sin la oposición no es posible una verdadera reconciliación”: León Valencia

León Valencia, explicó en los micrófonos de Blu Radio, la importancia del acuerdo en Justicia entre Gobierno y Farc en La Habana y lamentó que la polarización que vive el país no le permita disfrutar a los colombianos de una noticia tan importante.

“Estamos a punto de cerrar un conflicto de más de 50 años, también se sabe que estamos a punto de abrir un dialogo con el ELN, esta decisión ha sido más celebrado en el exterior que acá en el país”, aseguró Valencia.

El analista celebró que el Estado hubiese reconocido que agentes propios estuvieron vinculados al conflicto que sufre al país desde hace más de 50 años. También se refirió a la posibilidad de que las Farc puedan ejercer como partido político.

“Me parece bueno que se haya aceptado que agentes del Estado participaron en este conflicto, me parece bueno que las Farc puedan ser un partido político”, agregó.

Valencia reconoció que es necesario que la oposición se vincule a este proceso para lograr una verdadera reconciliación que permita poder vivir en un país en paz.

“No me gusta que no está Uribe ni Ordóñez, sin ellos es muy difícil la reconciliación”, señaló Valencia.

Ante las penas alternativas, el analista aseguró que la mayoría de los colombianos creen que en las cárceles los presos se van a resocializar y las calificó como universidades del crimen.