Técnico de James Rodríguez estalló contra presidente de la Fifa: esta fue la razón

Eduardo Berizzo, director técnico del Club León de México , estalló contra el presidente de la Fifa, Gianni Infantino, tras conocerse que el equipo podría ser reemplazado en el próximo Mundial de Clubes, pese a haber obtenido su cupo como campeón de la Concacaf en 2023.

El enojo del estratega argentino se produjo luego de queInfantino anunciara que América y Los Ángeles FC (LAFC) disputarían un partido de repesca para definir al nuevo representante de la región en caso de que el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) no revierta la decisión tomada por la Fifa.

“Infantino no debería dirigir una organización como esta”

“El mundo no debería estar conducido por personas como Infantino”, lanzó Berizzo tras la derrota 2-1 ante Cruz Azul, correspondiente a la jornada 16 del torneo Clausura. “La FIFA debe demostrar que es una institución íntegra, y no lo es. En el pasado no lo ha sido”, añadió el técnico visiblemente molesto.

El conflicto se desató luego de que la FIFA determinara que el León quedaba fuera del certamen por compartir propietario con otro club clasificado al Mundial: los Tuzos del Pachuca. Ambos equipos forman parte del Grupo Pachuca, que también controla al Real Oviedo (España) y al Everton de Viña del Mar (Chile).

Eduardo Berizzo y James Rodríguez // Fotos: Federación Chilena de Fútbol y X de James Rodríguez

Posible reemplazo en juego

En declaraciones a la prensa, Gianni Infantino explicó que, si el TAS confirma la decisión del Comité de Apelación de la FIFA, se llevará a cabo un “playoff” entre LAFC y América. El ganador ocuparía el cupo originalmente asignado al León en el Mundial de Clubes, que se disputará del 14 de junio al 13 de julio en Estados Unidos, con la participación de 32 equipos.

La resolución final la conoceremos en un par de semanas y la respetaremos dijo Infantino.

Berizzo, sin embargo, cuestionó que el presidente de la FIFA haya hecho públicas esas declaraciones antes del fallo del TAS. “Sus palabras tienen un peso significativo. No debió expresarse, debió mantenerse neutro. Ojalá el TAS no se condicione por estas declaraciones”, manifestó.

Sospechas de falta de transparencia

Para el técnico argentino, la decisión deja muchas dudas: “Parece que hay un arreglo, un interés oculto para ver qué equipo va y cuál no. Mientras no exista claridad y transparencia, siempre habrá sospechas”, advirtió.

León, donde milita el colombiano James Rodríguez, había sido ubicado en el Grupo D del Mundial de Clubes, junto al Flamengo (Brasil), Chelsea (Inglaterra) y Espérance Sportive (Túnez).

El club ahora espera con expectativa la resolución del TAS, mientras su entrenador insiste en que se está cometiendo una injusticia. “No solo se trata de lo deportivo, sino de respetar las reglas y los logros conseguidos en la cancha”, concluyó Berizzo.