Tengo un equipo de jugadores enfermos, alcohólicos y puteros: técnico boliviano

El técnico del club Empresa Minera Huanuni de Bolivia, Arnaldo Mancilla, aseguró que el equipo que dirige está conformado por jugadores “alcohólicos y puteros”.

"Si hay personas que no puede abstenerse seis días de tomar bebidas alcohólicas, estamos ante un grupo de enfermos. Siempre son los mismos tipos enfermos que recorren los equipos de Bolivia. Yo me negué a que vinieran, pero entraron al club porque los trajo el vicepresidente, que no sé qué tipo de acuerdos tendrá con ellos", dijo Mancilla.

Además reveló que recientemente tuvieron un enfrentamiento los jugadores y el director técnico porque encontró a los jugadores borrachos y con prostitutas en una habitación.

Sin embargo, aclaró que cinco jugadores de los convocados “no incurrieron en actos de indisciplina”.