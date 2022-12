Tenía claro que iba a triunfar en el Madrid: Luka Modrić

El centrocampista croata del Real Madrid, Luka Modric, aseguró este miércoles que "sabía que iba a triunfar" en el equipo blanco, durante una rueda de prensa con motivo de su renovación como jugador merengue.



"Tenía confianza en mí desde el principio. Nunca dudé de mis cualidades y sabía que antes o después iba a triunfar aquí", dijo Modric, de 31 años, tras firmar la renovación de su contrato en estadio Santiago Bernabéu.



El centrocampista croata aseguró que "con el trabajo día a día, con lucha" ha logrado superar las dudas de los que vieron su llegada en 2012 con recelo, porque él mismo "tenía claro que iba a triunfar".



"Había llegado un momento en mi carrera en el Tottenham en que tenía que mejorar y crecer como futbolista y cuando llegó el Real Madrid tenía claro que era el equipo donde iba a mostrar mi calidad", aseguró.



"Estoy contento que esto es lo que ha pasado estos cuatro años y espero que voy a seguir así", añadió.



El Real Madrid anunció el martes la renovación de Modric por tres temporadas más hasta junio de 2020.



Modric, que llegó al Real Madrid en 2012 procedente del Tottenham, finalizaba contrato en junio del próximo año.



Desde su llegada, el croata ha ido creciendo hasta convertirse en una pieza capital del equipo que entrena Zinedine Zidane y uno de los jugadores más queridos por el público del Santiago Bernabéu.



"Esta es tu quinta temporada. Eres un hombre fundamental en todos los sentidos con tu profesionalidad, talento y manera de ser", dijo este miércoles el director de Relaciones Institucionales del Real Madrid, Emilio Butragueño.



"Has ganado no solo los aficionados del Madrid sino a todo el mundo de fútbol", añadió el exjugador blanco.



Modric se mostró muy satisfecho por la renovación, insistiendo en que "mi deseo y mi idea es retirarme en el Real Madrid y con esta renovación estoy más cerca de este reto".



"Pero, depende de muchas cosas, cómo me voy a sentir, cómo voy a jugar y aportar al equipo", añadió el centrocampista internacional croata, que lo ha ganado todo en el equipo blanco salvo la Liga.



"Sólo me falta eso y espero que la ganemos este año", dijo Modric, insistiendo en que "nuestra prioridad es ganar la Liga este año porque para un club como el Real Madrid estar cuatro años sin ganar la Liga es mucho, demasiado, pero esto no significa que no queramos ganar 'Champions', Copa del Rey...".



Durante sus cuatro temporadas en el Real Madrid, Modric ha ganado, entre otros, dos Ligas de Campeones, una Supercopa de Europa y un Mundial de Clubes.



El centrocampista, que afirmó que tiene una "relación muy buena" con su técnico, Zinedine Zidane, citó como los peores momentos en el club sus lesiones y como el mejor "los títulos, especialmente la 'Champions', en Lisboa, la primera (en 2014)".



Modric, que se encuentra actualmente de baja tras someterse el pasado día 2 a una atroscopia en la rodilla, prefiere no ponerse fecha de vuelta todavía.



"Trabajo mucho y duro para volver cuanto antes a jugar, pero decir cuándo, no quiero decir nada. Voy día a día y cada día me siento bastante bien", añadió.



"Espero volver pronto al campo, pero cuándo, aún no lo puedo decir", concluyó.