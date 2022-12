Tigres defiende su casa y se lleva los tres puntos frente al DIM

La primera parte del partido finalizó dejando en ventaja a Tigres, con un gol de Jhoaho Hinestroza, al minuto 12 del compromiso, el cual se llevó a cabo en el estadio Metropolitano de Techo.



Durante los primeros 45 minutos hubo un total de 3 tarjetas amarillas; una para Harrinson Mancilla del equipo Tigres y las restantes para Yulián Gómez y Yairo Moreno del DIM.



Durante el segundo tiempo no hubo acciones importantes de gol.



En la parte disciplinaria, el árbitro entregó varillas tarjetas amarillas sancionando a Jerson Malagón, Edward Atuesta, Santiago Echeverría y Leonardo Castro. Por su parte Jonathan Lopera (DIM) fue expulsado del compromiso.



El encuentro deja a Tigres en la posición 11 en la tabla con 7 puntos mientras que el Medellín permanece en la cuarta posición con 9 puntos.



El próximo partido del equipo Tigres se llevará a cabo el 13 de agosto contra Santa Fe, ese mismo día el ‘Poderoso de la montaña’ se enfrentará a Patriotas de Boyacá.



