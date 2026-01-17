En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Precio de gasolina
Nueva EPS
Gobernadores
María Corina Machado - Trump

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Tecnología  / Llegan sin aviso y no son un regalo: la estafa silenciosa detrás de pedidos que no hizo

Llegan sin aviso y no son un regalo: la estafa silenciosa detrás de pedidos que no hizo

Expertos en ciberseguridad advierten que un gesto que podría parecer inofensivo, como recibir un paquete que nunca pidió en casa, puede ser la señal de alerta de una nueva modalidad de estafa.

Publicidad

Publicidad

Publicidad