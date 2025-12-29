En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Trump y Venezuela
Salario mínimo
Emergencia económica
Asamblea Constituyente

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Alertan a usuarios que usan cajeros automáticos: podrían dejarlos sin plata

Alertan a usuarios que usan cajeros automáticos: podrían dejarlos sin plata

Un modelo de estafa tiene preocupadas a las personas en una temporada donde los retiros de dinero son cosa del día a día.

Publicidad

Publicidad

Publicidad