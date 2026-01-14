Las seis conductas que también son delito en Colombia y muchos no lo saben

Desafortunadamente, los actos delictivos ocurren todos los días. De acuerdo con las autoridades, los delitos más comunes en Colombia son el hurto (a personas, residencias y vehículos), la extorsión, lesiones personales y el homicidio; luego de ello le siguen los delitos informáticos y estafas digitales.

No obstante, hay otras conductas que las personas pueden cometer y no saben que están catalogados como delitos. La Fiscalía General de la Nación indicó que seis acciones, algunas muy comunes entre los colombianos, son sancionadas según el Código Penal.

El llamado Código Penal en Colombia contiene las normas de carácter penal y son las que definen qué actos están tipificados como delitos y las penas que se pueden determinar según el caso.



Las seis conductas que también son delito en Colombia

Un delito es una acción que castiga el Estado y se comete con intensión o imprudencia y pone en peligro un bien jurídico protegido como la vida, la propiedad y el honor.

Según la Fiscalía, estas son las seis conductas que también son delitos en Colombia:



1. Perfidia

Esta acción suele ocurrir en conflictos armados cuando alguien engaña al adversario usando símbolos de protección como la bandera blanca, la Cruz Roja o uniformes enemigos para atacar o causar daño.



2. Contaminación de aguas

La conducta, además de ser un acto irresponsable, es un delito. Según la Fiscalía, si alguien altera o contamina el agua destinada a consumo humano, poniendo en riesgo la salud de las personas, puede enfrentar penas de prisión.

3. Perturbación de actos oficiales

Impedir una función pública también está catalogado como un delito. Usar engaños, falsas órdenes o hacerse pasar por autoridades para interrumpir o alterar las decisiones de entidades públicas, puede ser castigado por la justicia. En este punto, la Fiscalía aclara que las instituciones deben funcionar sin trampa.



4. Pánico económico

Difundir información falsa que afecte la confianza en bancos, inversiones o empresas; o que provoque retiros masivos de dinero o despidos colectivos, es pánico económico. Esta desinformación puede quebrar la economía de un país.

5. Espionaje

Obtener, usar o revelar secretos políticos, económicos o militares que comprometen la seguridad del Estado es considerado un delito de espionaje. No se puede confundir con curiosidad, se trata de seguridad nacional.



6. Perturbación de la posesión sobre inmueble

Este acto ocurre cuando alguien, mediante un acto de violencia, interfiere en la posesión pacifica que otra persona tiene sobre un inmueble, así no se trate de una invasión. Sacar a alguien por la fuerza, impedirle usar el lugar que ocupa o intimidar para que salga de allí es delito.

Adicionalmente, el Código Penal también sanciona el engaño, la violencia y los abusos. El ente investigador recordó que el desconocimiento de la ley no exime la responsabilidad de la persona.