Fútbol

Un gol en contra le da victoria agónica al Inter Miami en casa de Atlético Nacional

Los locales se habían ido en ventaja con una anotación del creativo de 20 años Juan Manuel Rengifo, mientras que los estadounidenses habían igualado con un tanto del goleador uruguayo Luis Suárez, de 39 años.

inter y nacional.jpg
Victoria agónica por 1-2 a Inter Miami en el estadio Atanasio Girardot de Medellín sobre Atlético Nacional.
Foto: @nacionaloficial en X.
Por: EFE
|
Actualizado: 31 de ene, 2026

