Un gol en contra le da victoria agónica al Inter Miami en casa de Atlético Nacional

Un gol en contra del centrocampista Elkin Rivero dio este sábado la victoria agónica por 1-2 a Inter Miami en el estadio Atanasio Girardot de Medellín sobre Atlético Nacional en un partido amistoso que tuvo como principal atractivo la participación durante 76 minutos de Lionel Messi.

Los locales se habían ido en ventaja con una anotación del creativo de 20 años Juan Manuel Rengifo, mientras que los estadounidenses habían igualado con un tanto del goleador uruguayo Luis Suárez, de 39 años.

En la víspera, en la que se presentó el artista urbano Hamilton, el estadio, en el que hubo una numerosa presencia de aficionados con la camiseta rosada del equipo estadounidense, coreó "Messi, Messi" y el saque de honor lo hizo el exportero René Higuita.

La primera llegada la tuvo el equipo local en los minutos iniciales en una gran jugada por el costado izquierdo en la que el extremo Andrés Sarmiento mandó un centro que cabeceó el atacante Dairon Asprilla y pasó rozando el palo izquierdo de la portería de Dayne St. Clair.



El principal acercamiento del conjunto norteamericano llegó en una jugada en la que Messi filtró un pase para Luis Suárez, a quien el balón se le fue largo y quedó en manos del portero David Ospina.

El dominio, sin embargo, siguió siendo de los Verdolagas que volvieron a llegar con peligro con un remate de media distancia del juvenil Juan Manuel Rengifo que atajó, con esfuerzo el guardameta visitante, que luego volvió a atrapar otro disparo de Sarmiento, que iba con menos fuerza.

El Inter se sacudió del dominio rival y volvió a llegar a la portería de Ospina con un remate de media distancia que atajó con solvencia el arquero de la selección colombiana.

El 1-0 llegó en el minuto 25 en una muy buena jugada por el costado derecho en la que el lateral Andrés Román entregó el balón al joven Rengifo, que se acomodó y sacó un remate de media distancia imposible de tapar para el portero rival.

En el minuto 36, el equipo de las Garzas tuvo su primera oportunidad para empatar en una jugada en la que Rodrigo de Paul habilitó a Messi, que de media distancia sacó un remate que despejó David Ospina entre aplausos.

Tras el descanso, en el que hubo una presentación del cantante colombiano Pipe Bueno, Atlético Nacional cambió a nueve de sus once jugadores y entre los que ingresaron estaba el venezolano Eduard Bello, que jugó este sábado sus primeros minutos con el equipo verdiblanco.

El 1-1 llegó al minuto 54 cuando el portero Harlen Castillo, que ingresó por Ospina, regaló el balón en salida y en una muy buena jugada individual Messi, que sacó un remate que se estrelló en el palo. El rebote le quedó a Suárez, que un solo toque mandó el balón al fondo de la portería norte del estadio Atanasio Girardot.

El Inter estuvo a punto de anotar el segundo en una muy buena jugada colectiva que empezó De Paul; pasó por los pies del mexicano de origen argentino Germán Berterame, que debutó hoy con el equipo estadounidense, y terminó con un remate desviado de Mateo Silvetti.

En el minuto 76, entre los aplausos y los gritos de la multitud que prácticamente llenó el estadio Atanasio Girardot, Messi salió de la cancha y se despidió del emocionado público que fue a verlo en Medellín.

First win of 2026 🤩 pic.twitter.com/HCAj76D47C — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) February 1, 2026

En la última jugada del partido, Santiago Morales le dio la victoria al equipo estadounidense en una gran jugada en la que el centrocampista Rivero mandó el balón al fondo de su propia puerta y con ello el Inter Miami consiguió su primera victoria de la pretemporada, tras perder 3-0 esta semana en Perú con Alianza Lima.

Con pocas emociones más, el partido culminó. El Inter Miami viajará el próximo mes a Ecuador para culminar su pretemporada ante Independiente del Valle y a Barcelona de Guayaquil, mientras que Atlético Nacional enfrentará al América de Cali el próximo miércoles por la cuarta jornada de la liga colombiana.