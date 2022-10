Publicidad

Yassine Yarrouche, el árbitro que oficiaba como juez central en el encuentro, no soportó que los hinchas cantaran arengas ofensivas en contra de su madre. El partido se suspendió por unos minutos, ya que Yarrouche no pudo soportarlo (Lea también: El regalo no prometido: la reacción de niño al no recibir el juego que deseaba ).

Fueron los mismos jugadores de cada equipo, quienes intentaron consolarlo. El video publicado supera las 60 mil visualizaciones.