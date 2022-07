Video: José Mourinho, el testigo de una inolvidable propuesta de matrimonio, ¿cómo reaccionó?

Los hinchas de la Roma están encantados con el entrenador portugués José Mourinho. Tanto, que este viernes se viralizó un video en el que es protagonista al ser testigo de una propuesta de matrimonio.

Las imágenes las publicó el propio equipo italiano en sus redes sociales. Todo empezó con una fotografía que le pidió la pareja al técnico portugués antes del inicio de una nueva jornada de entrenamientos.

Sin embargo, cuando 'Mou' se disponía a seguir su camino, el seguidor le pidió el favor que se quedara, que esperara un poco. Situación que no entendía muy bien el entrenador que le dio el primer título internacional a la Roma con la Conference League en su primera edición 2021-2022.

“Mourinho, por favor”, decía el hombre para que el estratega se quedara mientras acercaba a su futura prometida, le cogía la mano y empezaba a declarar su amor.

“Me ha costado mucho encontrarte. Tanto tú como yo no nos perdemos ni un partido, así estemos lejos, y por el virus no te he podido llevar estadio todavía. Quiero pedirte si te quieres casar conmigo”, dijo el hombre a su novia, quien no pudo aguantar las lágrimas y responder con un “sí”.

Ante la inolvidable propuesta, Mourinho y algunos de sus asistentes no dudaron en aplaudir, sonreír y felicitar a la pareja por el nuevo paso que darán en su vida.

Forse questa mancava nel palmares di José Mourinho 👩‍❤️‍💋‍👨#ASRoma pic.twitter.com/KZuVdlpHIB — AS Roma (@OfficialASRoma) July 22, 2022

