Futbolista de EE.UU trató de ‘enano’ a jugador mexicano y este le respondió con altura

El defensa estadounidense Matt Miazga sufre en redes sociales las consecuencias de haber insultado al atacante mexicano Diego Lainez durante el juego preparatorio sostenido por ambas selecciones en Nashville.

La victoria de los estadounidenses fue agridulce, ya que fue opacada por la desafortunada reacción de Miazga, luego de que el árbitro del encuentro pitara una falta a su favor que cometió el delantero de las Águilas del América.



Después, Miazga empezó a tomar de su cuenta a Lainez y lo asedió constantemente. Para provocarlo y hacerle perder la concentración, empezó con los insultos a propósito de la diferencia de estatura.



En el momento más decepcionante, el jugador estadounidense -que milita en el club francés Nantes- se acurrucó en varias ocasiones.



Los compañeros del mexicano salieron en su defensa y por poco la cosa se pone en fea del encuentro, supuestamente, amistoso.



A pesar de la conducta antideportiva de Miazga, el juez central no lo sancionó, lo que fue reclamado por algunos jugadores y la hinchada mexicana ya que las provocaciones se dieron en varios momentos del cotejo.

Al final del partido, Lainez fue preguntado por periodistas sobre los insultos que recibió, a lo que el jugador dio una muestra de verdadera altura moral.



“A mí no me ofendió para nada, es parte de mí y él está altísimo. La verdad es que son cosas que pasan en el fútbol, a mí no me afecta que pase eso. Es parte del futbol, es algo tranquilo”, dijo el delantero de tan solo 18 años.

“Siempre para mí es fundamental una buena actitud”, recalcó el jugador, que a pesar de los insultos quedó como un verdadero príncipe.



Entre tanto, Matt Miazga acabó siendo objeto de duras críticas en redes sociales.



“Estoy decepcionada de Matt Miazga”, escribió una fanática del combinado estadounidense.



“Fue cobarde”, aseguró por su parte el jugador mexicano Edson Álvarez quien corrió en auxilio de Lainez.



La conducta de Miazga, a pesar de que no le valió una sanción dentro del encuentro, podría ser duramente sancionada por la Fifa. Una situación similar vivió el delantero colombiano Edwin Cardona al ridiculizar a jugadores japoneses durante un encuentro amistoso.





